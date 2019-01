Ochránci natočili, v jakých podmínkách žijí prasata. Vše je v pořádku, říká inspekce

Nezisková organizace OBRAZ - obránci zvířat tajně natočila záběry, které dokumentují, v jakých podmínkách chovají prasata na farmách v Mlékosrbech a Převýšově na Královéhradecku. Podle ochránců jsou zvířata vystresovaná, prasnice žijí v těsných kotcích, kde musí ležet na tvrdém betonu a sotva se můžou během kojení otočit. Podle veterinární správy ale záběry neprokazují žádné porušování pravidel či týrání zvířat. O případ se sice začala zajímat policie, avšak kvůli tomu, že se aktivisté na farmy zřejmě vloupali.

Obránci zvířat natočili a publikovali bezmála půlhodinové video, které obsahuje zejména záběry prasnic a jejich potomků. Podle nich jasně dokazují, že je klece či kotce velmi omezují v jejich přirozeném chování - otáčení, rytí i samotné chůzi, a chybí jim i vhodná podestýlka.

"Také nemají kontakt s jinými prasaty, nemohou budovat hnízdo pro mladé před porodem, močí a kálí si přímo na místo určené k odpočinku," kritizuje podmínky Pavel Buršík, tiskový mluvčí spolku OBRAZ.

"Klecová forma ustájení je zaměřena čistě na byznys, proto také zástupci velkochovů při vyhodnocování jeho úspěšnosti hovoří o množství vyprodukovaných selat. Klece pak mají zabezpečit co nejvyšší produkci. Vůbec se nebere ohled na životní pohodu zvířat," míní Buršík.

Na záběrech je možné vidět i uhynulá těla selat a jejich boj o potravu. Obránci zvířat jsou přesvědčeni, že jejich snímky odkrývají běžné podmínky života prasat v českých velkochovech. Za jakých okolností videa pořídili, neuvedli.

S kritikou však nesouhlasí ředitel společnosti Mydlářka Miroslav Březina, pod kterou farma v Převýšově spadá. "Podle mého názoru je video naaranžované. Náš chov je nadstandardní oproti jiným chovům, které jsem měl možnost navštívit," uvedl v reakci pro Aktuálně.cz.

Zastání našel i u Státní veterinární správy. "V letech 2017 a 2018 byly v každém chovu provedeny tři kontroly ročně. Z hlediska veterinární péče jsme nikdy neshledali porušení legislativy," uvedl Petr Vorlíček, tiskový mluvčí veterinární správy.

Boj o lepší podmínky slepic V minulém roce natočili aktivisté ze spolku OBRAZ záběry zubožených slepic ve čtyřech klecových chovech. Slepice byly odrané z peří a namačkané v malých klecích. Ležely mezi nimi také mrtvé kusy zvířat.

I díky záběrům aktivistů dospěl společenský tlak do fáze, kdy obchodníci oznámili odstup od prodeje vajec z klecových chovů. Internetový supermarket Rohlík.cz ohlásil, že od konce roku 2019 bude prodávat pouze vejce z bezklecových chovů. Řetězec Lidl, Tesco a Globus plánuje ukončit prodej klecových vajec do roku 2025.

Úřad však upozornil na riziko, které přináší pohyb cizích osob v prostorách farem. Podle něj hrozí přenos chorob, především afrického moru, a představuje to tak zdravotní nebezpečí pro zvířata. To samé zmiňuje i ředitel Březina, obává se o zavlečení nemocí do chovu, a i kvůli tomu se rozhodl obrátit na policii, aby okolnosti vniknutí neziskové organizace OBRAZ na jeho farmu vyšetřila.

Vedení farmy v Převýšově se nechtělo k věci vyjadřovat. I oni se ale zřejmě obrátili na policii. Mluvčí policie Královéhradeckého kraje Lenka Burýšková Aktuálně.cz totiž uvedla, že ve středu a ve čtvrtek obdržela policie dvě trestní oznámení od chovatelů prasat. Během vyšetřování se policie spojí se Státní veterinární správou a rozhodne, zda aktivisté spáchali trestný čin.

"Při pořizování záběrů se myslí především na bezpečnost zvířat, lidí a neničení soukromého majetku," reagoval pro Aktuálně.cz mluvčí obránců Buršík.

Ministerstvo: Není důvod měnit pravidla chovu

Členové spolku kritizují, že podle dnešních zákonů je vše v pořádku. "Platná evropská legislativa umožňuje, aby prasnice strávila v individuálním kotci týden před inseminací a čtyři týdny při každé březosti. Před porodem je samice také umístěna do individuální klece, kde přebývá dalších pět týdnů v průběhu kojení. To znamená, že až třetinu života se tato velmi citlivá a inteligentní zvířata prakticky nemohou ani otočit," tvrdí Buršík. Videem chtěli veřejnosti ukázat, jak to v praxi vypadá.

Jak však uvedlo v reakci pro Aktuálně.cz ministerstvo zemědělství, v současné době žádné legislativní změny neplánuje. Stávající systém, který chovateli ukládá povinnost dodržet stanovené minimální standardy, považuje za dostačující.

"Pokud jde o tento konkrétní případ, nebylo dosud konstatováno pochybení, a pokud bude, bude případ řešen standardním způsobem v souladu s platnou legislativou, jako každý jiný. Případy porušení povinností chovatele nejsou systémové chyby, není tedy účelné při jejich případném porušení měnit předpisy," reagoval na záběry tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.