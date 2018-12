Umrzlá a udušená kuřata. Levné maso z USA může po brexitu zaplavit Británii

Kuřata, která se dusí pod hromadou dalších kuřat. Kuřata umrzlá nebo také uvařená zaživa. Britský deník The Guardian a nezisková organizace Úřad pro investigativní žurnalistiku přinesly děsivá svědectví z drůbežáren ve Spojených státech.

Jde o stovky zpráv inspektorů ze všech koutů USA za několik posledních let, které nebyly nikdy zveřejněny. Týkají se případů, kdy například tisíce ptáků zemřely na přehřátí během přepravy v nákladních vozech nebo letadlech.

V lednu zase více než 34 tisíc kuřat umrzlo, když je na jatkách nechali přes noc v kamionech. Další zprávy hovoří o nekvalifikovaném personálu.

Zatímco v Evropské unii platí přísnější pravidla pro chov a zpracování drůbeže, ve Spojených státech jsou běžné jiné farmářské praktiky. Tyto rozdíly řeší hlavně Británie, když se loni začaly objevovat první návrhy na bilaterální obchodní vztahy s USA poté, co Spojené království příští rok opustí EU.

Přinejmenším pro Brity, kteří se snaží jíst zdravě, by to znamenalo komplikaci. Na britský trh by se dostalo i americké hovězí maso ze skotu dokrmovaného růstovými hormony, neznačené geneticky upravené potraviny a také chemicky ošetřené kuřecí maso. Evropské normy povolují omývat drůbeží maso pouze čistou vodou, ve Spojených státech používají vodu chlorovanou.

Další kategorií je pak způsob chování drůbeže. I v USA platí pravidla pro co nejhumánnější porážku zvířat, ovšem jen těch hospodářských - kam v případě Spojených států drůbež nespadá, a tak se na ni normy nevztahují. Týkají se jí spíš doporučení a v jejich případě nikdo nedohlíží na to, zda se dodržují.

Závadné maso

Ve Spojených státech projde ročně jatky na devět miliard ptáků. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce toto množství ještě navýšit a umožnit jednotlivým závodům zrychlit porážku ze 140 kusů drůbeže za minutu na 175.

Jenže ptáci, kteří zemřeli jinak než porážkou - například umrznutím -, by se neměli prodávat na maso. Kolik zvířat takto zemře, je ale často nemožné dohledat.

Organizace na ochranu zvířat už desítky let poukazují na to, že americké ministerstvo zemědělství nesplňuje závazek chránit zvířata před utrpením a veřejnost před konzumací závadného masa, píše list The Guardian.

Levnější maso zničí konkurenci

Americká drůbež se na evropském trhu neobjevuje už přes dvacet let. Po brexitu se to ale pro Brity může změnit. "Jakmile se náš trh zaplaví levnějším dovozem nižší kvality, můžeme buď konkurovat podobným zbožím, nebo nám poklesne výroba," nastínil možný scénář Richard Griffiths z Britské rady pro drůbež.

Nejedná se ale jen o kuřata, obchodní dohoda umožňující přísun amerických potravin do britských obchodů vyvolává obavy také kvůli vepřovému masu. Spojené státy se pyšní vůbec nejlevnějším chovem prasat na světě. Zvířata často dokrmují růstovým hormonem, který je v Británii i celé Evropské unii zakázaný už od 90. let. Prasnice navíc bývají drženy v extrémně malých klecích, ve kterých se nemohou ani otočit. Maso a slanina z těchto zvířat je ale levnější.

Video: Jak vypadají klecové chovy