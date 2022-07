Obrat v kauze podvodu za miliony na Úřadu vlády. Udělala jsem to, přiznala se žena

Od března byla obviněná, teď se k činu přiznala. Bývalá zaměstnankyně Úřadu vlády sdělila podle zjištění Aktuálně.cz státnímu zástupci, že v minulých letech instituci skutečně podvodně připravila o miliony korun. Nyní bude na soudu, zda doznání někdejší úřednice přijme. Žena má šanci vyhnout se hrozbě vězení.

Na odboru rozpočtu a financování Úřadu vlády zažila Alena Č. tři různé vedoucí a dva premiéry. Z klíčové servisní organizace českého kabinetu vylákala osm milionů korun. Bylo to mezi lety 2015 a 2021, kdy vládě předsedali Bohuslav Sobotka z ČSSD a Andrej Babiš z ANO. Celé jméno bývalé úřednice redakce zná, vzhledem ke stavu řízení ho však neuvádí.

Letos v březnu ji policie obvinila z podvodu. Jeho podstatou je podle zákona to, že pachatel někoho obelže, těží z jeho omylu nebo mu zabrání v přístupu k podstatným informacím, aby na tom sám vydělal. V případě uznání viny za to ženě hrozilo až osm let vězení. Této hrozbě se rozhodla vyhnout.

"Dozorový státní zástupce uzavřel s obviněnou dohodu o vině a trestu," potvrdil Aktuálně.cz zásadní posun vedoucí Obvodního státního zastupitelství v Praze 1 Jan Lelek. "Podmínkou takové dohody je, že obviněná musí prohlásit, že spáchala skutek, který jí je kladen za vinu," vysvětlil. Přiznání je zásadní polehčující okolnost.

Urychlení řízení před soudem

Jaký trest dozorový žalobce pro bývalou zaměstnankyni Úřadu vlády navrhuje, není jasné. Šéfžalobce Lelek odmítl v této fázi řízení dohodu komentovat. Podle informací Aktuálně.cz však obě strany přistoupily na podmíněný trest, dočasný zákaz působení ve veřejné sféře a povinnost uhradit škodu podle finančních možností obviněné. Souhlasil s tím i Úřad vlády.

Dohoda o vině a trestu se uzavírá ve chvíli, kdy jsou důkazy jednoznačné a dotyčný nechce u soudu riskovat přísnější postih. Justici pak slouží ke snížení zátěže soudů. "K prokázání viny by věc zřejmě směřovala i bez dohody. Ta však nyní výrazně urychlí soudní řízení, protože se nebude provádět dokazování," podotkl Lelek.

Dozorový státní zástupce předložil návrh dohody k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 v červnu. V srpnu o něm bude rozhodovat soudkyně Anežka Pudilová, která zde působí půl roku. Soudkyní jí jmenoval prezident Miloš Zeman letos v lednu. Potvrzení dohody soudem je obvykle formalita, v zájmu soudu je vyřídit případ co nejhospodárněji.

Šest let podvodů

Na Úřadu vlády vyřizovala Alena Č. jako pracovnice odboru rozpočtu a financování objednávky různých služeb a potvrzovala stovky smluv. Objednala třeba průzkum veřejného mínění o informovanosti občanů o Evropské unii nebo zajišťovala účast zahraničních delegátů na odborném energetickém semináři Evropské unie v Bruselu.

Vedle toho ale využila svoji pozici k tomu, aby si nelegálně přilepšila. Podle vyšetřovatelů i svého přiznání podváděla od března 2015 do ledna 2021. "K proplacení měla předkládat padělané daňové doklady od různých subjektů, přičemž vyplacené peníze si ponechala pro sebe," popsal šéfžalobce Lelek.

Jako úřednice podléhala obviněná postupně vedoucím úřadu Pavlu Dvořákovi, Radku Augustinovi a Tünde Bartha. V první půli loňského roku se úřad za vedení Barthy začal o podezřelý pohyb peněz kolem úřednice zajímat.

Vedení nařídilo vnitřní audit, jenž podezření potvrdil. Bartha se poté obrátila na policii. "V dané věci bylo Úřadem vlády podáno trestní oznámení a se zaměstnankyní byl ukončen služební poměr," řekla loni v červenci Deníku N mluvčí tehdejší Babišovy vlády Jana Adamcová.