Kriminalisté obvinili bývalou pracovnici Úřadu vlády z podvodu za osm milionů

Kriminalisté podle zjištění Aktuálně.cz obvinili bývalou zaměstnankyni Úřadu vlády. Stíhají ji za to, že během svého působení připravila úřad podvodem o osm milionů korun. Takto si podle policie počínala několik let. Odhalil to vnitřní audit, po kterém musela z Úřadu vlády odejít. Vedení instituce se následně obrátilo na policii.

"Policejní orgán v březnu 2022 zahájil trestní stíhání jedné osoby pro zločin podvodu. Obviněné osobě je kladeno za vinu způsobení škody ve výši téměř osm milionů korun," potvrdil Aktuálně.cz vedoucí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek, jehož lidé vyšetřování dozorují. Podvodu rozumí trestní zákoník jako deliktu, jenž spočívá v tom, že pachatel někoho oklame, zneužije jeho omylu nebo před ním zatají podstatné informace, aby se sám obohatil. Takové jednání úřednici procházelo dlouhé roky, podle kriminalistů se takto chovala od ledna 2015 do března 2021. Související Policie zadržela tři lidi kvůli údajné korupci z doby exministra Tomana "Obviněná osoba měla v tomto období předkládat k proplacení padělané daňové doklady od různých daňových subjektů, přičemž vyplacené peněžní prostředky si ponechala pro sebe," poznamenal vedoucí žalobce Lelek. Pokud se u soudu prokáže vina dotyčné, hrozí jí až osm let vězení. Úřad pracovnici propustil Vyšetřované podvody se děly v době, kdy byli premiéry postupně Bohuslav Sobotka (ČSSD) a Andrej Babiš (ANO). Úřad vlády řídili Pavel Dvořák, Radek Augustin a nejdéle Tünde Bartha. Právě za její éry se v prvním pololetí loňského roku objevilo podezření, že úřednice podvádí. Žena podle informací Aktuálně.cz pracovala na odboru rozpočtu a financování. "V dané věci bylo Úřadem vlády podáno trestní oznámení a se zaměstnankyní byl ukončen služební poměr," řekla loni v červenci Deníku N tehdejší mluvčí vlády Jana Adamcová. Na zaměstnankyni ukázaly výsledky vnitřního auditu, které pak s policií sdílela vedoucí Bartha. "S ohledem na probíhající trestní řízení nebude Úřad vlády sdělovat další podrobnosti," řekl Aktuálně.cz k vývoji případu současný mluvčí kabinetu Václav Smolka. Není tak jasné, zda se úřad připojil k trestnímu řízení coby poškozený. Vzhledem k výši škody je to však pravděpodobné.