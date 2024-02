Česko bude do roku 2030 získávat třetinu energie z obnovitelných zdrojů

Ministerstvo životního prostředí aktualizovalo dokument Politika ochrany klimatu, podle kterého do roku 2030 bude Česko získávat třetinu energie z obnovitelných zdrojů a spotřebu sníží o pětinu. Od úterý se k dokumentu mohou vyjadřovat ostatní ministerstva a odborová sdružení v připomínkovém řízení.

Cílem Česka je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Dosáhnout toho má země díky rozvoji obnovitelných zdrojů energie, úsporám energie a útlumu fosilní energetiky, včetně úplného ukončení těžby a spalování uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033, uvedl úřad.

Ministerstvo nově do dokumentu Politika ochrany klimatu zahrnuje cíl dosažení klimatické neutrality Česka do roku 2050. Hlavním nástrojem bude podle něj rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. Tedy navýšit jejich podíl na konečné spotřebě energie na nejméně 30 procent a snížit konečnou spotřebu energie přibližně o 20 procent.

"Zelená modernizace si vyžádá zásadní investice. Do roku 2030 odhadujeme náklady dekarbonizace a adaptačních opatření na úrovni 1000 až 1500 miliard korun nad úroveň běžného investičního cyklu do obnovy průmyslu, energetiky nebo budov," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

"Vyšší náklady představují zejména investice do renovační vlny v budovách, která domácnostem sníží náklady na energie, modernizaci dopravy a dopravní infrastruktury i náklady modernizace energetické infrastruktury. Právě s těmito náklady nám navíc pomůžou peníze z evropských zdrojů, především z emisních povolenek a dalších nástrojů, jako je Národní plán obnovy nebo budoucí Sociální klimatický fond," dodal.

Pro velkou energetiku, průmysl a letectví ministerstvo odhaduje na základě modelového scénáře snížení emisí do roku 2030 o 68 procent. Pro snižování v sektoru budov, pozemní dopravy, zemědělství, odpadů a části průmyslu a energetiky, tedy odvětví mimo evropské emisní povolenky, odhaduje do roku 2030 snížení emisí o 32 procent. Zvláštní cíle se týkají oblasti využívání půdy a lesnictví.

Politika ochrany klimatu definuje hlavní cíle a opatření na národní úrovni, aby Česko splnilo povinnost snižování emisí skleníkových plynů, která vyplývá z mezinárodních dohod.

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v Česku by letos měl poprvé překonat hranici 20 procent, uvedla minulý týden Komora obnovitelných zdrojů energie. Dosud byl podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě kolem 18 procent.

Výroba elektřiny v Česku loni podle dat analytické společnost EGÚ Brno klesla meziročně o deset procent, celkově tuzemské elektrárny vyrobily 72 terawatthodin elektřiny. Je to nejnižší výroba od roku 2002. Důvodem je hlavně nižší ekonomická aktivita v průmyslu. Největší podíl elektřiny byl vyroben z jádra a uhlí, a to dohromady téměř 80 procent, tedy 56 terawatthodin. Po dlouhé době v Česku podle analýzy vzrostla výroba z fotovoltaiky, konkrétně o 17 procent na 2,8 terawatthodin.

Doporučení Evropské komise

Jak vyplývá z doporučení, která v úterý zveřejnila Evropská komise, Evropská unie by si měla stanovit za cíl snížení emisí skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990. Oproti původnímu návrhu unijní exekutiva vyšla vstříc protestujícím farmářům a upustila od konkrétních zmínek o snižování emisí v zemědělství, okomentovala to bruselská média.

Legislativní návrh týkající se těchto plánů by však měla vypracovat až příští Evropská komise, která vznikne po evropských volbách letos v červnu. Návrh pak musí získat souhlas členských států i Evropského parlamentu. Předchozí klimatické cíle EU vyžadovaly rovněž i jednomyslné schválení šéfy unijních států a vlád na Evropské radě.