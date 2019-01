Plaga osekal obědy zdarma pro děti. Dostanou je jen ty, na něž rodiče berou přídavky

Hnutí ANO uskromnilo své původní plány na obědy zdarma pro děti v mateřských i základních školách. Podle ministra školství Roberta Plagy by na ně měly mít nárok pouze děti, na které rodiče od státu pobírají příspěvek. Nově by tak na ně dosáhlo přibližně 170 tisíc dětí. Návrh projedná příští týden vláda.

"Připravil jsem návrh změny školského zákona, který lépe cílí na potřebné děti v mateřských a základních školách. Obědy zdarma budou poskytovány rodičům dětí, kterým náleží přídavek na dítě," sdělil Plaga (ANO).

Jedná se tedy o děti, jejichž rodina nedosahuje příjmů ve výši alespoň 2,7násobku životního minima. Těmto rodinám vyplácí stát každý měsíc příspěvek na dítě ve výši až tisíc korun - záleží na věku dítěte.

Plaga již návrh předložil vládě, která se jím bude zabývat 7. ledna. Pokud ho politici schválí, bude platit od 1. ledna příštího roku. Obědy by měly státní rozpočet vyjít na 1,7 miliardy korun. Kdyby měly mít nárok na obědy zdarma všechny děti, hovořilo se o zhruba šesti miliardách.

"Návrh je diskutovaný s panem premiérem a vychází z jeho myšlenky lepšího zacílení na děti, které obědy zdarma potřebují," podotkl Plaga.

Debatu o tom, zda by měly mít děti ve školách obědy zdarma, načal minulý měsíc právě premiér Andrej Babiš (ANO).

"Obědy jsou velmi důležité, bez nich se dětem zhoršuje prospěch a zažívají sociální vyloučení. Jenže dotační programy, které obědy pro děti zdarma zajišťují, jsou nejednotné a nejsou dostupné na všech školách a školkách, takto by to bylo pro všechny," vysvětloval tehdy svůj záměr pro Aktuálně.cz.

Ve čtvrtek po novoročním obědě u prezidenta však tvrdil, že nikdy nechtěl obědy zdarma plošně pro všechny děti. "Chtěl bych upřesnit, že ten náš návrh se týká jen lidí, kteří berou přídavky na děti. To znamená, že má dopad na rozpočet asi 1,6 miliardy. V médiích byly návrhy, že to bude plošně, ale my to nenavrhujeme," prohlásil premiér.

Jedinou povinnost, kterou rodiče budou mít, aby jejich dítě mohlo zdarma obědvat, je, že budou muset nahlásit škole, že pobírají přídavek na dítě. Škola poté o finanční příspěvek požádá ministerstvo školství. "Věřím, že tato změna zákona přispěje k odstraňování sociálních nerovností," dodal Plaga.

Valachová: S tímto zákonem bude řada dětí dál hladovět

Plaga doufá, že získá podporu koaliční ČSSD pro svůj návrh. "Jednání s ČSSD zatím neproběhlo, ale neočekávám, že by byli proti," uvedl Plaga.

Podle bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) však návrh není zdaleka ideální. "Děti v rodinách, které na ně pobírají přídavek, nejsou cílovou skupinou nyní 'hladovějících' dětí ve školách. Může to být levnější opatření, ale hned druhý den po nabytí účinnosti zákona budeme mít reportáž ze škol - o tom, že zákon sice máme, ale děti stále hladoví. To by bylo mimořádně smutné," tvrdí Valachová.

Sama přišla před pár týdny s vlastním návrhem na obědy pro děti zdarma. Od toho Plagova se výrazně liší. Podle ní mají mít právo zdarma obědvat všechny děti v mateřské škole a na prvním stupni základních škol.