Babiš chce obědy pro děti zdarma. Hraje si na mecenáše z našich daní, reaguje opozice

Předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš přišel s dalším návrhem, kterým si chce naklonit rodiny s dětmi, ale který zároveň klade nemalý nárok na státní rozpočet. Po slevě na jízdném nyní navrhuje, aby děti v posledním ročníku mateřské školy a na prvním stupni základní školy dostávaly obědy zdarma. Vyčíslil to na pět až šest miliard korun ročně. Zatímco koaliční ČSSD s tímto záměrem souzní a sama chce podobný návrh předložit, opozice ho kritizuje a označuje to za polokomunistické opatření.

Zatímco v současnosti rodiče platí za potraviny potřebné k přípravě oběda, což znamená 22 korun za jeden oběd žáka prvního stupně základní školy, od roku 2020 by nemuseli platit nic.

"Obědy jsou velmi důležité, bez nich se dětem zhoršuje prospěch a zažívají sociální vyloučení. Jenže dotační programy, které obědy pro děti zdarma zajišťují, jsou nejednotné a nejsou dostupné na všech školách a školkách, takto by to bylo pro všechny," vysvětlil Babiš svůj záměr Aktuálně.cz.

Téma prý otevřel minulý týden na schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, protože v Maďarsku už mají děti obědy zdarma několik let. "Viděl jsem to ve Finsku, kde mají obědy pro děti zdarma od roku 1948. Řekl jsem ministru školství Robertu Plagovi, ať připraví návrh zákona, že bychom to mohli zavést od ledna roku 2020," sdělil Babiš.

Podle ministerstva školství by se plošné zavedení obědů zdarma týkalo asi milionu dětí. Projekt by vyšel zhruba na šest miliard korun. "Částka počítá také s podporou školních jídelen a jejich personálu, protože lze očekávat, že se výdeje obědů zvýší o zhruba pětinu, což bude znamenat vyšší nároky na kuchařky," říká mluvčí resortu Aneta Lednová.

V té souvislosti však Babiš na dotaz Aktuálně.cz připustil, že zatím nemá promyšlené, kde by chtěl tyto miliardy vzít. A jasnější odpověď nenabídla na opakovaný dotaz ani jeho mluvčí: "Pokud najdeme shodu ve vládě, tak to bude součástí rozpočtu na rok 2020," uvedla pouze.

ČSSD jde ještě dál

U ČSSD, s níž Babišovo ANO vládne, návrh vyvolává sympatie. Strana se však nechce o politické body u voličů s dětmi připravit, a tak připravuje vlastní návrh. A ještě okázalejší.

"Na obědy zdarma by měly nárok všechny děti v mateřských školách, ne jenom v posledním povinném ročníku. A také žáci na prvním stupni základních škol," představila svůj návrh poslankyně Kateřina Valachová.

Ta přitom už v roce 2015, ještě coby ministryně školství, obdobnou změnu navrhovala. Tehdy chtěla, aby obědy měli zdarma žáci prvních až třetích tříd a děti v posledním ročníku mateřských škol. Návrh však nakonec neprosadila.

"Česko patří mezi nejbohatší země, ale stále tu jsou rodiny, které si nemohou dovolit koupit dětem oběd. To je špatně a návrh kolegyně Valachové to mění," podporuje ji nyní stranický kolega Jan Chvojka.

Pokud se ANO s ČSSD dohodnou, prosadit změnu ve sněmovně by jim podle všeho pomohli komunisté, s jejichž tichou podporou nyní vládnou. Například poslanec Zdeněk Ondráček říká, že s tímto návrhem nemá žádný problém. "Jen bych rád slyšel, z čeho se to zaplatí," podotkl.

Platba za oběd se skládá ze tří částí - platí ho stát, zřizovatel školy a rodiče. Pokud by novela školského zákona prošla, třetinu by za rodiče převzal stát. Zatím ale není jasné, zda by v systému nebyly výjimky. "V Maďarsku na obědy zdarma děti z bohatých rodin nemají nárok, což si myslím, že je spravedlivé, ale je to otázka diskuse," naznačil Babiš.

Vzdají se kuchaři mzdy? ptá se opozice

Podobně jako tomu bylo u slev na jízdné, ani v případě obědů zdarma nenachází záměr vládních stran u opozice pochopení. Předseda sněmovního školského výboru Václav Klaus mladší (ODS) ho označil za "polokomunistické opatření".

"Je to nesmysl, obědy pro děti jsou velmi levné, dovolit si to mohou i lidé na sociálních dávkách. Pokud někdo místo toho dávky propije nebo prokouří, pak má zasáhnout stát, ale není to otázka ceny oběda," řekl Klaus.

"Obědy zdarma? To znamená, že producenti dodají do škol suroviny zdarma a kuchaři se vzdají mzdy a uvaří obědy pro děti bez nároku na odměnu? Nebo jde o další socialistický švindl v řadě, ve stylu vytaháme daněmi více peněz od lidí a pak za jejich peníze budeme dělat 'mecenáše'?" napsal na Twitter poslanec za ODS Jan Skopeček.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se domnívá, že chce Babiš odvést pozornost od svých "průšvihů". "Neznamená to, že by TOP 09 byla proti projektům, které pomáhají chudým rodičům s hrazením obědů, ale to je adresná pomoc těm, kdo ji potřebují, ne pro všechny," uvedla Pekarová Adamová.

Moudrý krok to není ani podle ředitele Asociace školních jídelen Karla Jahody. "Z mého pohledu je to krajně nešťastné a nesystémové. Domnívám se, že stát by neměl přebírat vyživovací povinnost za rodiče. Stát by měl řešit to, že spousta dětí nechodí na obědy z toho důvodu, že jim to rodiče nejsou schopni zaplatit. Tuto záležitost ale řeší již stát, a to prostřednictvím svých programů," míní Jahoda.

Obědy zdarma chce čím dál víc dětí

Kritici argumentují také tím, že projekt, který zajišťuje obědy zdarma pro děti z chudých rodin, již existuje. Peníze posílá školám ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Potravinová a materiální pomoc. Větší část přitom čerpá z peněz Evropské unie.

Nárok na bezplatné obědy mají děti z rodin, které po určitou dobu pobírají dávky v hmotné nouzi. S placením školních obědů pomáhá také organizace Women for Women a její projekt Obědy pro děti. Organizace loni začala spolupracovat s ministerstvem práce, aby na pomoc dosáhly i děti, které nespadají do cílové pomoci operačního programu. Obědy pro děti tak mohou dostávat například i matky samoživitelky.

"V aktuálním školním roce se do projektu Obědy pro děti zapojilo 7026 dětí ze základních škol. Každý školní rok nám čísla rostou. Již počátkem října jsme překonali celkové číslo z minulého školního roku, kdy jsme pomohli téměř sedmi tisícům dětí," sdělila Aktuálně.cz ředitelka organizace Ivana Tykač.

Projekt podle ředitelky pomáhá dětem hlavně v tom, že již nejsou sociálně vyloučené, protože mohou do školní jídelny s ostatními dětmi. Lépe se tak zapojí do kolektivu. Díky tomu se jim také zlepšuje školní docházka. "To v souhrnu znamená, že nucená absence školního oběda může mít velmi negativní vliv na vývoj osobností dětí a jejich budoucí život, a to ve smyslu zdraví i vzdělání," dodala Tykač.

VIDEO: Václav Klaus ml. kritizoval záměr zavést ve školách obědy zdarma už v roce 2015, kdy se to snažila prosadit ČSSD