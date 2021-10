O postech jsme se fakt ještě nebavili. S Piráty budeme jednat seriózně, říká Jurečka

Předseda lidovců Marian Jurečka těsně před volbami avizoval, že skončí v čele strany, pokud většinu ve sněmovně nezískají odpůrci hnutí ANO. Tedy koalice Spolu, jejíž součástí jsou lidovci, a také koalice Pirátů a STAN. Teď, po vítězství ve volbách, se o Jurečkovi spekuluje jako o možném místopředsedovi vlády. "Je to předčasné," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se o vás zmínila jako o vícepremiérovi vlády, kterou by vedl předseda ODS Petr FIala. Nemluvili jste o tom?

Prosím pěkně, hlavně buďme v klidu a nohama na zemi. Jednání nás teprve čekají, určitě to budou týdny jednání. Teď žádné funkce nebudu potvrzovat ani rozdávat.

Ale budete ve vládě? A kolik ministrů by mohly mít další strany?

My jsme se o tomto fakt nebavili. Opravdu musíme jít krok za krokem.

Přesto se zeptám ještě na Piráty. Budou mít ve vládě jednoho ministra či snad dva, pakliže mají jen čtyři poslance?

Fakt ne. Ještě jsme o tom skutečně nemluvili.

V médiích se už ale objevují jména a křesla, která by měla jednotlivým stranám připadnout.

Tyto informace jsou nepravdivé. My skutečně teprve budeme o složení vlády a jménech jednat.

A pokud jde o předsedu sněmovny, která strana by měla podle vás toto místo obsadit?

To je opravdu předčasné, začneme o tom diskutovat od příštího týdne a budeme jednat se všemi zástupci stran ve sněmovně.

Je zajímavé, jak rychle se pozice politika mění. Ještě ve čtvrtek jste v DVTV prohlásil, že byste neměl vést stranu, pokud by vaše koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN neměla ve sněmovně většinu. Vy byste skončil?

Sám víte, že jsem se do čela KDU-ČSL vrátil velmi neplánovaně, že jsem se chtěl už věnovat jenom svému kraji, takže já beru tyto věci trošku s nadhledem. Nemělo by přece smysl být v čele, kdyby KDU-ČSL neuspěla a neuspěla by ani koalice Spolu. Jasně by musela přijít změna.

Volby rozhodly, že vaše dvě koalice pěti stran budou mít ve sněmovně pouhé čtyři pirátské poslance, dosud jich bylo dvacet. Je to dobře, nebo špatně pro vaše vládnutí?

To teď nechci hodnotit, protože chápu, že pro Ivana Bartoše a další piráty to musí být extrémně těžká doba. Nebudu sypat sůl do ran, koalici Pirátů a STAN beru jako naše partnery, bez kterých změny v Česku neprovedeme. Budeme s nimi jednat seriózně, přeji jim, aby nynější situaci dokázali ustát. Lidsky i politicky.

Ze sněmovny zcela zmizeli komunisté a sociální demokraté, tedy strany, které přece jen měly větší podporu od lidí, kterým se v životě tolik z různých důvodů nedaří. Kdo bude nyní hájit zájmy těchto lidí? Budete to vy?

My jsme vždycky dávali akcent na to, abychom společnost nerozdělovali, a k tomu je nutná sociální rozvaha ve společnosti. Proto jsou sociální otázky pro nás velmi důležité a klíčové. Myslím, že my jako lidovci plníme roli sociálního svědomí koalice Spolu, já sám jsem z vesnice. Máme v programu, že chceme například zavést minimální důchod, chceme, aby se pravidelně valorizovaly různé typy sociálních příspěvků a podpor, chceme nižší daně pro pracující rodiče, chceme podporu pro rodiče s dětmi. To všechno budeme prosazovat. Věřím, že mnoho lidí, kteří o nás pochybovali v této otázce, bude příjemně překvapeno.

Vedle sociálních témat bude nepochybně zajímavé sledovat, jak bude nová vláda postupovat v podpoře či nepodpoře evropské politiky nebo třeba zelené politiky. Nedojde ve skutečnosti k určitému odklonu od hlavního evropského proudu?

Určitě budeme nyní po vzniku nové vlády bráni za daleko věrohodnější a lepší partnery než dosavadní vláda. Osoba Petra Fialy je určitě u zahraničních partnerů úplně jinak vnímána než osoba Andreje Babiše se všemi jeho průšvihy. Navíc máme výhodu, že jsme velmi dobře zakotveni v evropských strukturách. Silné postavení má například Evropská lidová strana, jejíž jsme součástí. Věřím, že budeme mít v Evropské unii mnohem silnější hlas.

A pokud jde o podporu zelené politiky? Z koalice Spolu je slyšet často kritika. Zároveň jsem například na vašem lidoveckém sjezdu viděl, že téma životního prostředí je pro řadu lidovců poměrně důležité.

Jsme si vědomi, že musíme snižovat emise a musíme dělat nutné kroky v rámci řešení klimatické krize. Ale musíme je dělat s rozumem.

O tom, zda - a především kdy - začnete vládnout, může v mnohém rozhodnout postup prezidenta Miloše Zemana. Pro jaký postup se podle vás rozhodne?

Věřím, že pan prezident je stále člověk, který ctí ústavu. A zároveň je pragmatik, který, když si spočítá matematické kombinace, tak si vyhodnotí, že není prostor hrát nějakou hru. I kdyby Andrej Babiš dostal pověření sestavit vládu, tak ji není schopný sestavit. Je to slepá ulička. Je tady naprosto jasná většina.