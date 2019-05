O Ondráčkově cestě by se debatovalo hodiny, chceme řešit zákony, vysvětluje Faltýnek

O návštěvě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na oslavy výročí samozvané Doněcké lidové republiky poslanci nakonec v úterý ani přes žádost zahraničního výboru nejednali. Velkou měrou k tomu přispěli zástupci ANO, kteří až na tři výjimky zařazení tohoto bodu na program nepodpořili. Předseda jejich klubu Jaroslav Faltýnek rozhodnutí vysvětluje tím, že se chtějí raději věnovat schvalování zákonů. Zdrželo se také pět poslanců ČSSD včetně předsedy Jana Hamáčka. Podle něj cestu už jasně odsoudil ministr a poslanci sociální demokracie ji hlasováním rozhodně nepodpořili.

Poslanci ANO, KSČM a půlka klubu ČSSD v úterý zabránila sněmovně přijmout usnesení o cestě Ondráčka na východní Ukrajinu ovládanou separatisty. Znemožnili totiž zařazení tohoto bodu na program schůze. "Naši poslanci chtějí projednávat zákony," zdůvodnil to Aktuálně.cz předseda klubu ANO Faltýnek.

Přitom Faltýnkův kolega z klubu Jaroslav Bžoch (ANO) chtěl, aby usnesení zahraničního výboru, že nešlo o oficiální delegaci Poslanecké sněmovny, podpořili také poslanci.

"My jsme o tom mluvili na klubu a já jsem pro tu debatu byl. Pokud by se to dostalo na plénum, tak nám to zabere minimálně tři hodiny času debaty," připouští Bžoch s tím, že podle něj se ale debata odehrát měla, aby se sněmovna od Ondráčkovy cesty jasně distancovala.

Podle Miroslava Kalouska (TOP 09), který bod ve sněmovně navrhl, je argument hnutí ANO pouze výmluvou. "My jsme stále přesvědčení, že bylo povinností sněmovny, aby se distancovala od cesty svého vlastního člena, protože jakkoliv pan poslanec Ondráček tvrdí, že se jedná o soukromou cestu, tak on tam přijímal pocty příslušící oficiální státní návštěvě," připomíná Kalousek.

Podle předsedy klubu TOP 09 Kalouska Ondráček posloužil propagandě cizí mocnosti. "Je hanebné, že se od toho nechtěli distancovat poslanci vládních stran, protože ten čin byl v přímém rozporu se zahraniční politikou české republiky," dodává Kalousek.

Netěší mě to a kolegy nechápu, říká Petříček

Z postoje svých kolegů byl zklamán také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Netěší mě to a kolegy nechápu, tedy asi s výjimkou pana Foldyny, se kterým se názorově rozcházíme," řekl včera Petříček serveru Novinky.cz.

Předseda ČSSD Jan Hamáček, který byl jedním z pěti poslanců, kteří se při hlasování zdrželi, na dotaz Aktuálně.cz nereagoval, ale serveru Novinky.cz řekl, Ondráčkova cesta byla jasně odsouzena. "Pan ministr (Petříček) má moji plnou podporu, hlasováním jsme cestu rozhodně nepodpořili," řekl předseda ČSSD.

Ondráček navštívil Ukrajinu v první polovině května. Na oslavách pátého výročí od jejího vyhlášení byl přivítán prezidentem samozvané republiky Denisem Pušilinem a byl představen jako delegace České republiky. Návštěva podle zveřejněných videí vypadala jako oficiální, ačkoli Ondráček tvrdí, že byla soukromá.

Ondráček na videu přijíždí v černé limuzíně, na které nechyběla česká vlaječka a také vlajka Doněcké lidové republiky. Poslanec vystupuje na červený koberec a moderátor oznamuje příjezd delegace z České republiky. Ondráček se poté zdraví s prezidentem Pušilinem a společně si vyslechnou českou státní hymnu.

Kromě Ondráčka se akce účastnil třeba premiér mezinárodně neuznané republiky Abcházie Valerij Bganba, slovenský poslanec a předseda stran Hlas ľudu Peter Marček nebo šéf rovněž neuznané Luhanské lidové republiky Leonid Pasečnik.