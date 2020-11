Nejedlý: V Rusku budu s poradci Putina jednat o vztazích z pověření prezidenta Zemana

Martin Nejedlý Miloši Zemanovi radí jen díky ústní dohodě. Nyní držitel diplomatického pasu odletěl do Ruska. Respektu a Aktuálně.cz řekl, že bude jednat s administrativou prezidenta Putina. Zlepšovat vztahy bude muž bez prověrky, za kterého dřív ruská firma zaplatila dluhy za desítky milionů. Za zahraniční politiku Česka je ze zákona odpovědná vláda, ta ale nemá o jeho programu žádné informace.

Vztahy mezi Ruskem a Českem jsou v posledním roce vyhrocené. Rusko se ohrazovalo proti odstranění sochy maršála Koněva a tlačilo na to, aby ji Česko Ruské federaci poslalo. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který ji nechal demontovat, i pražský primátor Zdeněk Hřib kvůli tomu žili pod policejní ochranou. České tajné služby a policie měly informace, že jsou bezprostředně ohroženi příjezdem údajného ruského zpravodajce. Česko pak kvůli tomu vyhostilo dvojici ruských diplomatů. Bezpečnostní složky zároveň důrazně varují před tím, aby vláda zvala ruský Rosatom do jaderného tendru za minimálně 160 miliard, protože pak se vystavuje riziku, že bude stát vydíratelný.

Vláda letos v létě schválila zmocněnce pro konzultace s Ruskem, ředitele zahraničního odboru prezidenta republiky a poradce premiéra Rudolfa Jindráka. Ten dostal za úkol vést s Moskvou politické konzultace k vyřešení sporů. Do Ruska ale nyní vyráží prezidentův poradce Martin Nejedlý. Na to již Respekt a Aktuálně.cz upozornily. Nejedlý nechtěl do schválení cesty prozradit, co má na programu.

Ve čtvrtek, při cestě na letiště, Respektu a Aktuálně.cz řekl, že bude jednat s poradci prezidenta Vladimíra Putina. "Jako poradce prezidenta republiky mám mandát jednat se svým protějškem o budoucích vztazích a vzájemných návštěvách. Jedná se o prezidentskou agendu, včetně přípravy setkání obou prezidentů. Budu jednat s představiteli administrativy prezidenta Ruské federace," uvedl Nejedlý. S kým přesně se sejde ale neupřesnil.

Sám Jindrák, který je na Hradě za zahraniční politiku odpovědný, přitom Aktuálně.cz a Respektu ve středu řekl, že o cestě Nejedlého nic neví. Odmítl však, že by měl převzít jeho roli a jet do Ruska zlepšovat vztahy mezi oběma zeměmi on. "Já tomu věnuji hodně času. To není účel této cesty. Nic o ní nevím. Čtyři týdny jsem byl mimo kvůli covidu. Nemluvil jsem s panem prezidentem ani panem Nejedlým," uvedl Jindrák.

To tvrdí i Nejedlý. Prý bude mimo jiné domlouvat setkání Zemana s Putinem. "Setkání obou prezidentů bylo plánováno na 9. května 2020 v Moskvě u příležitosti oslav konce 2. světové války a kvůli pandemii se neuskutečnilo. Jak jsem uvedl, můj mandát se týká prezidentské agendy. Nebudu se zabývat tématy, která mají v gesci ministerstva zahraničních věcí ČR a RF, ani agendou zmocněnce vlády Rudolfa Jindráka. Náš zastupitelský úřad v Moskvě se podílí na přípravě cesty. Ta nijak nezatíží státní rozpočet," uvedl Nejedlý.

Nejedlý prezidentovi Miloši Zemanovi radí bezplatně na základě ústní dohody. Postrádá bezpečnostní prověrku. Deník N informoval, že povolení ke vstupu do Ruska dostal i kancléř Vratislav Mynář. Nejedlý ale Respektu a Aktuálně.cz popřel, že by je jednání také účastnil s tím, že "jsou plánována na úrovni poradce prezidenta České republiky".

Česká ambasáda v Moskvě: Nic nevíme, nic nezařizujeme

Za zahraniční politiku Česka je zodpovědná vláda. Česká diplomacie, která podléhá ministerstvu zahraničí, je ale informacemi o Nejedlého cestě překvapená. Nic neví ani o jeho programu. "Nedělá se to přes nás. Program nevím. Ambasáda nic neplatí ani nezařizuje," řekl Respektu a Aktuálně.cz ještě ve středu český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka.

Diplomati tak nepočítají ani s tím, že u Nejedlého případných jednání budou zástupci české ambasády. Co se na nich domluví, se tak neobjeví v žádném oficiálním zápise. Zůstává přitom navíc stále nejasné, s kým se Nejedlý v Rusku potká. Povolení, aby mohl v době pandemie do "cizincům uzavřeného" Ruska dorazit, se podle něj schvaluje na úrovni vicepremiérky Taťjany Golikovové, která je zodpovědná za zdravotnictví.

Golikovová je manželkou Viktora Borisoviče Christenka, blízkého spolupracovníka Vladimira Putina. Syn Christenka byl v Česku předsedou dozorčí rady firmy MSA, která vyrábí součástky pro jaderné elektrárny.

Sám Nejedlý odmítá, že by řešil jaderný tendr a jednal s nejvyšším vedením Rosatomu - ruské společnosti, která by se mohla ucházet o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Prezident Zeman ji podporuje. Šéf Rosatomu Alexej Lichačevov se podle zjištění Respektu s Nejedlým setkal z nařízení týmu prezidenta Vladimira Putina už v roce 2017.

"Rozhodně nejedu řešit Dukovany a Rosatom, to nespadá do mé kompetence," řekl pro Respekt a Aktuálně.cz Nejedlý. Nicméně do Ruska i přes pandemii koronaviru cestuje zrovna v době, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) začal mluvit o tom, že by vláda 10 měsíců před volbami již neměla vyhlašovat výběrové řízení na dostavbu Dukovan, protože je to zásadní věc. Doteď se vláda pokoušela tendr odstartovat do konce roku.

Vláda Nejedlému mandát nedala

Neformální poradce prezidenta odmítl říci, zda se setká se svým dalším kontaktem, který má přímý přístup k prezidentovi Vladimiru Putinovi. V roce 2017 totiž Nejedlý vyrazil také za zahraničněpolitickým poradcem Putina Jurijem Ušakovem. Nejedlý později uváděl, že cesta byla soukromá a účastnil se jeho sedmdesátých narozenin.

Program cesty nezná ani ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "O této cestě informován nejsem," řekl. Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda k jednání vláda Nejedlému udělila nějaký mandát, neodpověděl.

"O této cestě informován nejsem." ministr zahraničí Tomáš Petříček

"Vláda ČR mandát této cesty neschválila," doplnila mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Ohledně mandátu od prezidenta odkázala na Hrad. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ale neodpověděl ani na to, kdo cestu bude platit. Nejedlý podle toho, co redakci řekl, má objednané soukromé letadlo. Zda ho využije, nebo poletí pravidelnou linkou, ale následně už neupřesnil.

Cesta na diplomatický pas?

Česká diplomacie počítá s tím, že do Ruska, které je kvůli pandemii koronaviru cizincům uzavřeno, odcestuje Nejedlý na diplomatický pas, a tím pádem bude mít jeho cesta oficiální punc. Sám Nejedlý to komentovat nechtěl. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," uvedl.

Opoziční poslanec za Piráty Jan Lipavský vyzval ministra zahraničí Petříčka, aby Nejedlému jeho rezort odebral diplomatický pas. "Pokus letět do Moskvy soukromým letadlem za peníze občanů a odmítnout sdělit, o čem se tam budou na nejvyšších místech bavit, považuji za skandální jednání," uvedl Lipavský.

Petříček ale řekl, že odebrání pasu není v jeho moci. Ale vzhledem k tomu, že jde o oficiální cestu, ministr zahraničí očekává, že ho Hrad bude o programu cesty informovat.

"K výzvám na odebrání pasu bych chtěl zdůraznit, že je možné jej dotyčnému odebrat pouze v případě, že buď skončí ve funkci hradního poradce, nebo s ním spáchá trestný čin či přečin. Ani jedno z toho se nestalo. Diplomatický pas by měl být nicméně využíván pouze k pracovním účelům spojeným s výkonem funkce, kvůli které byl vystaven. Proto předpokládám, že budu informován o obsahu cesty. Stejně tak by měla kancelář prezidenta objasnit cíl návštěvy i veřejnosti," sdělil ČTK Petříček.

Nejedlému podle mezinárodní zvyklosti vydal diplomatický pas v prosinci 2013 tehdejší ministr zahraničí Jan Kohout. Poradcům prezidentů se podle Petříčka uděluje například ve Švédsku, Finsku, Irsku nebo Polsku. Pro žádost je neexistence či existence pracovní či jiné smlouvy s Pražským hradem irelevantní, uvedl ministr. "Hrad (Kancelář prezidenta republiky, její vedoucí Vratislav Mynář) o jeho vydání zkrátka zažádal a bylo mu vyhověno," dodal Petříček.

Platnost dokladu je desetiletá. "Na základě aktuální cesty pana poradce jsem nechal na ministerstvu zahraničí přezkoumat tuto sedm let starou žádost. Podle příslušných vedoucích pracovníků se při jeho vydání postupovalo v souladu se všemi předpisy," doplnil Petříček.

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer Nejedlého cestu kritizuje. "Česká republika má v Moskvě mimořádného a zplnomocněného velvyslance s pověřením od prezidenta, aby náš stát reprezentoval. Vláda má navíc nového zmocněnce pro konzultace s Ruskem, který podle všeho zůstal doma. Považuji proto ruskou misi muže bez prověrky a bez smlouvy za pochybnou. Pokud by navíc cestoval s diplomatickým pasem, pak by to ilustrovalo, že stát řádně nefunguje," uvedl Fischer.



Zároveň pochybuje o tom, že Nejedlý nebude řešit největší zakázku v historii Česka, o kterou má Rusko zájem. "Jak známo, náš senátní výbor je proti účasti Rosatomu i čínské CGN v jaderném tendru, a to ve shodě s bezpečnostními institucemi státu. Zdrženlivě promluvil i ministr zahraničí. Nepředpokládám, že by pan Nejedlý, který se už dříve se šéfem Rosatomu setkal na uzavřeném jednání, jel nakoupit kaviár na Vánoce pro šéfa. Rozhodně mě budou zajímat podrobnosti této cesty," dodal Fischer.

Šéf ČEZ Daniel Beneš, který je zodpovědný za plánovanou dostavbu jaderné elektrárny, řekl, že o cestě Nejedlého do Ruska nic netuší. "Já nevím, že pan Nejedlý jede do Ruska, ale určitě to nemá nic společného s činností ČEZu," uvedl v pořadu Interview ČT24.

Dluh zaplacený z Ruska

Martin Nejedlý v roce 2007 založil v Česku společně s ruským ropným gigantem Lukoil firmu Lukoil Aviation Czech, která dodávala letecké palivo na český trh. Například pro Letiště Praha či Správu státních hmotných rezerv. Protože ale závazky společnost neplnila, soud rozhodl o zaplacení smluvní pokuty zhruba 30 milionů. Ty ale firma neměla. Jak tehdy zjistila MF Dnes, Nejedlý nezaplatil ani korunu. Peníze totiž den po vynesení rozsudku poslal přes prostředníka přímo ruský gigant Lukoil. Ten do zadlužené firmy dle zprávy o její likvidaci poslal ve třech splátkách kolem 180 milionů korun.