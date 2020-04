Ruská ambasáda se naoko přestěhovala. Na náměstí Borise Němcova sídlit nebude

Praha slavnostně přejmenovala náměstí Pod kaštany u ruského velvyslanectví po zavražděném ruském politikovi Borisi Němcovovi. Podle zjištění Aktuálně.cz se ovšem v oficiální adrese velvyslanectví jméno kritika prezidenta Vladimíra Putina nejspíše neobjeví. Na ministerstvo zahraničí od Rusů dorazila nóta, v níž oznámili, že odteď sídlí v ulici Korunovační. Jejich úřad tam má druhou budovu.

Když Praha v únoru slavnostně přejmenovala náměstí Pod kaštany před ruskou ambasádou po zastřeleném kritikovi Vladimíra Putina za účasti jeho dcery, primátor Zdeněk Hřib (Piráti) to označoval za důležité vyjádření solidarity s ruskou opozicí a hnutím za lidská práva. Při odhalení desky řekl, že Boris Němcov byl liberální politik a kritik putinovského režimu, který odmítal válku na Ukrajině a byl zastáncem lidských práv.

"V době, kdy je demokracie, občanská společnost a tisk ohrožován na svobodě, je obzvláště důležité si takové lidi připomínat (…). Ať je nám náměstí Borise Němcova připomínkou, že lidská práva nejsou ani dnes samozřejmostí a musíme na nich neustále pracovat," dodal při pietě, která se konala přesně pět let po jeho zavraždění.

Na náměstí Borise Němcova 1 nicméně přesto s největší pravděpodobností ruská ambasáda sídlit nebude. Podle zjištění Aktuálně.cz totiž Rusové adresovali ministerstvu zahraničních věcí nótu, kterou svůj diplomatický úřad virtuálně přestěhovali. Nahlásili totiž, že odteď budou jako oficiální adresu používat ulici Korunovační, v níž stojí druhá budova velvyslanectví. Necelých 400 metrů od té hlavní.

Mluvčí ministerstva to potvrdila. "Ruská ambásada nás dnes informovala o změně své doručovací adresy, jedná se v podstatě pouze o administrativní krok, který nemáme důvod jakkoliv rozporovat," uvedla Zuzana Štíchová.

Velvyslanectví tak reagovalo na dopis od pražského magistrátu, v němž ambasádě, která v ulici sídlí jako jediná, změnu adresy oficiálně oznamovali. A zároveň potvrzovali, že druhá adresa zůstává beze změny. Zmíněné psaní k nótě ruští diplomati ministerstvu přiložili.

Na webových stránkách ambasády je adresa Korunovační 34 zatím uváděna u konzulárního úseku. Hlavní sídlo je stále napsáno na adrese Pod kaštany 1, která už neexistuje. Ruská ambasáda na dotazy Aktuálně.cz, proč mění své oficiální sídlo na druhou budovu, nereagovala.

Primátor Prahy řekl, že snahu Rusů nechápe. "Přijde mi to zvláštní. Vždyť i Vladimir Putin označil vraždu Borise Němcova za podlou a cynickou, s tím že organizátoři musí být potrestáni. Nechápu, proč se snaží vyhnout tomu, aby jejich ambasáda sídlila na náměstí pojmenovaném po někom, kdo zastával post jejich vícepremiéra," reagoval na dotaz Aktuálně.cz Hřib.

Přejmenování náměstí po opozičním politikovi vyvolalo velkou nevoli ruské vlády. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ho označila za naprosto absurdní. "Pokud se ulicím, městům, náměstím dávají jména nějakých lidí, pak je to spjato s tím, nakolik vynikající byl ten či onen činitel," uvedla podle agentury TASS Zacharovová na tiskové konferenci.

"Zadruhé, zvěčnění památky člověka v dějinách vlastní země - jedná se o ulice a náměstí svrchovaného státu - je důležitý příklad pro vlastní publikum. Jestli děláš změny u sebe doma, děláš to hlavně pro sebe, a ne pro sousedy. Proto vysvětlení pražských úřadů (ohledně vyjádření podpory ruské opozici) je nějaký nonsens, větší absurdita se ani nedala čekat," dodala.

Zcela jinak to ovšem vidí dcera Němcova, která odhalení cedule s jeho jménem sledovala v Praze pět let po jeho zavraždění. "Děkuji všem, kteří souhlasili s přejmenováním, ale také těm, kterým se to nelíbí. Protože to je ta správná demokracie, když jsou slyšet všechny názory. Ať už jsou jakékoli," řekla Žanna Němcovová, jejíž otec byl před pěti lety zastřelen na mostu poblíž Kremlu.

Vykonavatelé zločinu byli mezitím odsouzeni, ale vyšetřovatelé neodhalili, kdo si vraždu objednal. Vyslechnout podezřelého z okolí čečenského vládce Ramzana Kadyrova jim podle ruských médií nebylo dovoleno.

Vyhrocené vztahy

Česko-ruské vztahy se v poslední době výrazně vyostřují. Velké pnutí vyvolala i další změna pražského veřejného prostoru. Radnice Praha 6 naposledy z náměstí Interbrigády na začátku dubna odvezla sochu maršála Koněva, její zastupitelstvo se na tom dohodlo už loni v létě.

Minimálně čtveřice ruských nacionalistů pak vhodila dýmovnici na pozemek české ambasády v Moskvě, akci doprovodili zavěšením transparentu s nápisem Stop fašismu na plot velvyslanectví. K incidentu se přihlásila extremistická strana Jiné Rusko. Jako motiv uvedla právě odstranění sochy maršála Ivana Koněva, který se v Rusku považuje za hrdinu 2. světové války.