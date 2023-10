Novým ředitelem odboru komunikace Hradu bude Vít Kolář. Naposledy působil v ČT

Novým ředitelem odboru komunikace Hradu bude od listopadu manažer, bývalý novinář a diplomat Vít Kolář. Naposled působil v České televizi. V pondělí to oznámil právě odbor komunikace Hradu. Kolář, jenž uspěl ve výběrovém řízení mezi pěti uchazeči, nahradí Markétu Řehákovou, která nedávno skončila i jako mluvčí prezidenta Petra Pavla.

"Přestože mám s podobnou prací zkušenosti, z nového úkolu mám velký respekt. Práce pro prezidenta je spojena s mimořádnou odpovědností. Budu se snažit maximálně využívat své znalosti a profesní zkušenosti. Chtěl bych se také rychle začlenit do týmu, který bude poskytovat profesionální podporu prezidentu republiky," uvedl Kolář.

Do čela odboru Koláře vybrala komise za účasti prezidenta Pavla. Úkolem nového šéfa bude podle Hradu stabilizovat odbor a doplnit ho o mluvčího nebo mluvčí. Pavel v tiskové zprávě poznamenal. že se jeho názory na službu novinářům i veřejnosti s Kolářovými velmi shodují.

Kolář naposledy vedl divizi korporátních vztahů, komunikace a obchodu v České televizi. Před měsícem z nejvyššího vedení odešel. Do jeho kompetence podle Hradu spadal i právní útvar, výzkum a sledovanost nebo bezpečnost.

Do České televize nastoupil v roce 1998, působil v ekonomické a zahraniční rubrice. Od roku 2003 byl mluvčím ministerstva zahraničí, ředitelem odboru komunikace a později také generálním konzulem v Austrálii a na Novém Zélandu. Tiskový odbor resortu zahraničí vedl ještě jednou, a to za ministra Karla Schwarzenberga od roku 2010. Do ČT opět nastoupil po Schwarzenbergově neúspěšné kandidatuře na prezidenta v roce 2013.

Na začátku letošního září se nejprve oddělily funkce ředitele odboru komunikace a mluvčí. Na té první skončila Řeháková, Pavlovou mluvčí ale zůstala. O měsíc později však opustila i tuto pozici, Hrad tehdy uvedl, že poměr ukončí dohodou.

Hrad v poslední době oznámil i několik dalších personálních změn. S platností k 5. září byl zrušen kabinet prezidenta, skončila jeho ředitelka Linda Jozwiak Kopecká. O den později byl zřízen sekretariát prezidenta, jehož vedoucí se stala Lucie Obdržálková.

Ve funkci také skončí šéf Pavlova poradního týmu Tomáš Richter. Hrad ČTK dříve sdělil, že má smlouvu s prezidentskou kanceláří uzavřenou do konce roku. Obsahuje úkoly, které má splnit, uvedl odbor komunikace. Richter Seznam Zprávám řekl, že předpokládá, že jeho mise bude naplněna během podzimu.