Nový školní rok přinese rekordní počet deváťáků a změnu v přijímacích zkouškách

Na základních a středních školách dnes začíná nový školní rok. Do lavic usedne přes milion žáků základních škol a téměř půl milionu studentů středních škol. Prezident Pavel navštívil prvňáčky na Sokolovsku a řekl jim, že důležité není být nejlepší, ale nejlepší, jak to jde. Ministr školství s premiérem představí návrh na lepší systém přijímacích zkoušek na střední školy.

Letos do devátých tříd nastupují nejsilnější populační ročníky za posledních dvacet let. V roce 2008 se podle Českého statistického úřadu narodilo 119 570 dětí a v roce 2009 118 348. O pět let později to bylo 106 tisíc dětí.

Podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni je ročník 2008 nejsilnější za posledních 29 let.

Na některých školách přivítají děti vedle učitelů jako každý rok i politici. Prezident Petr Pavel ráno zavítá na základní školu v Bukovanech u Sokolova a základní a mateřskou školu v Sadově na Karlovarsku. V Bukovanech dětem řekl, že důležité není být nejlepší, ale nejlepší, jak to jde.

Premiér Petr Fiala (ODS) společně s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) navštíví Střední zahradnickou školu v Rajhradě nedaleko Brna. "Jednou z nejdůležitějších věcí, které škola může studentům dát, je touha být otevřený novým věcem," řekl Fiala studentům v Rajhradě.

Oba vládní politici chtějí představit podrobnosti o reformách ve školství a jejich financování. Ministerstvo školství chce už v tomto školním roce mimo jiné prosadit, aby uchazeči o studium na středních školách mohli podávat místo dvou papírových přihlášek jako dosud tři přihlášky elektronickou cestou. Mohli by také určit pořadí vybraných oborů podle toho, o který mají největší zájem. Odpadl by tím dosavadní složitý a vleklý proces podávání zápisových lístků a odvolání, který znamenal zátěž pro školy, žáky i rodiče.

Bek při květnovém nástupu do čela ministerstva řekl, že se chce soustředit také na úpravu učebních plánů, podle nichž se mají žáci vzdělávat, posílení všeobecného charakteru středního vzdělávání či dostupnost škol. Chce diskutovat o prodloužení povinné školní docházky tak, aby do vzdělávacího systému vtáhl ty, kteří se ani nepokusí o vstup na střední školu. Nevyloučil v té souvislosti možnost zrušení devátých tříd.

V Česku je podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 4261 základních a téměř 1300 středních škol. V minulém školním roce počet dětí v českých školách oproti předchozímu vzrostl, a to zejména kvůli přijímání ukrajinských dětí. Nejvíce se zvýšil podíl žáků na základních školách. Bylo jich celkem 1 007 778, tedy meziročně o 4,5 procenta více. V mateřských školách se vzdělávalo asi 369 000 dětí, tedy meziročně o 2,4 procenta více. Na středních školách studovalo o 3,8 procenta více než loni, tedy celkem 463 200 studentů.

Se začátkem školního roku nastávají i některé změny v dopravě. České dráhy ode dneška obnovují provoz některých vlaků, které o prázdninách nejezdily. Takzvané školní vlaky se vrátí například mezi Strakonice a Blatnou, z Chocně do Vysokého Mýta, na trať mezi Pelhřimov a Tábor, do úseku Dobruška-Opočno pod Orlickými horami a na další místa republiky. Také MHD v řadě měst se po omezeném prázdninovém provozu začne znovu řídit běžným jízdním řádem.

První delší volno čeká žáky a studenty koncem října při tradičních podzimních prázdninách, které letos vycházejí na čtvrtek 26. a pátek 27. října, státní svátek vychází na sobotu. Volno budou mít už ve čtvrtek 28. září.