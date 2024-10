Fialův kamarád obešel tisíce domů, stal se senátorem. Pak k sobě pozval soupeře z ANO

Stanislav Balík je jediný člověk v Česku, který může říkat, že je nadřízeným premiéra Petra Fialy. Jako profesor politologie je děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde dodnes premiér vede doktorandy. Na severní Moravě ve volbách uspěl i díky své specifické kampani.

Jesenicko a Šumpersko není zrovna region, který by byl nakloněný pravicovější politice reprezentované vládou Petra Fialy. Jednou tu měli senátora sociálního demokrata, pak dva lidovce a nakonec starostu Šumperka Miroslava Adámka z ANO. Ten letos jako šéf senátního klubu ANO a SOCDEM svůj mandát obhajoval, navíc v době nízké obliby současné vlády.

Přesto se v sobotu odpoledne z vítězství radoval profesor politologie Stanislav Balík, který je považovaný za spíše provládního kandidáta, ačkoliv kandidoval jako nezávislý. Šumperský rodák tu uspěl, i přestože svůj život tráví spíše v Brně, kde je děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Adámka ve druhém kole porazil se ziskem 54 procent.

Balík se na začátku kampaně pokoušel oslovovat lidi na ulicích. Jenže to ve skrze venkovském regionu brzy přehodnotil. "Věděl jsem, že mojí jedinou šancí, jak se dostat k lidem, je zazvonit u jejich domovů. Jít doslova dům od domu, vesnici od vesnice, město od města," vysvětluje Balík podstatu své kampaně.

Společně se svými dobrovolníky vyrážel odpoledne a navečer. Podle rozdaných letáků odhaduje, že obešel více než sedm tisíc dveří. Lidem se představoval a ptal se jich na jejich problémy.

Zároveň přiznává, že původně nechtěl chodit k lidem až na práh jejich domovů. Není mu to vlastní. Považuje se za spíše introverta, ale nakonec byl překvapený, co zažil. "Bylo mi s lidmi dobře. Příjemně mě překvapilo opětovné uvědomění, že je úplně jiný svět než svět sociálních sítí. Nikdo mi nevynadal, nikdo nebyl neurvalý. To nejhorší, co se mi stalo, bylo, že mi jednou za odpoledne někde řekli, že nemají zájem o politiku, a zavřeli dveře," popisuje.

Přestože Balík působí pracovně v Brně, ve svém regionu stále působí. V třítisícovém Bludově, kde vyrůstal a v dětství ministroval, je 22 let zastupitelem. Je vůdcem Jesenické lesní školy a jejich lesních kurzů, ve kterých vzdělává mladé lidi. Díky tomu, že rád vytváří rodokmeny, zná jména více než 700 svých přímých předků, z nichž většina žila ve vesnicích v jeho obvodu.

Přetahovaná o Balíka

V senátních volbách ho podpořila ODS. Vztah s jejím předsedou a premiérem Petrem Fialou označuje Balík za blízký. "Nevím, jestli bych náš vztah označil přímo za kamarádský, přece jen nás dělí 14 let. Lidsky ale máme k sobě blízko. Byl to můj učitel a nadřízený. A v současnosti je to můj kolega v zaměstnání," popisuje jejich vztah Balík, který je jako děkan fakulty fakticky i nadřízeným premiéra.

Fiala sice přestal učit, jakmile byl jmenován předsedou vlády, ale vede doktorské studenty. Zároveň je členem fakultní i univerzitní vědecké rady, jejichž jednání se pravidelně účastní.

I premiér na tiskové konferenci ODS po volbách Balíkovi speciálně blahopřál v přímém televizním přenosu. "Dovolím si ještě osobně poblahopřát na dálku Stanislavu Balíkovi, kterého znám třicet let a který dokázal v obvodu Šumperk porazit dosavadního předsedu senátorů ANO a SOCDEM. Je to můj dobrý kamarád," pronesl Fiala.

Balík tvrdí, že jeho vidění světa je určitě blíž současná vládní koalice. "Ale není to tak, že bych souhlasil se vším, co dělá současná vláda. Koneckonců jsem v předvolební kampani řadu jejich kroků kritizoval," upozorňuje. Vymezuje se například proti záměru rušení malotřídek, proti návrhům na slučování obcí či kritizoval novelu zákona o myslivosti.

V horní komoře parlamentu by tak měl zasednout v jednom v senátorském klubu některé z vládních stran. Do kterého půjde, však zatím není jasné. Vzhledem k jeho blízkosti k občanským demokratům se nabízí klub ODS a TOP 09. Balík ale nevylučuje ani možnost jít do jiného klubu. Nabídku prý dostal také od lidovců, Starostů a společného klubu Senátor 21 a Pirátů. Se všemi se v následujících dnech sejde.

Nezvyklé setkání

Jediným klubem, do kterého vstupovat nechce, je ANO. "Moje vnímání světa je naprosto odlišné od jejich. Beru je jako soupeře, nicméně ne jako nepřítele," říká Balík.

Právě s dosavadním předsedou senátorského klubu ANO se Balík ve druhém kole voleb utkal. A po jeho skončení došlo na nezvyklou situaci. Oba soupeři se totiž krátce po sečtení hlasů sešli. "Pozval jsem ho za námi a on přišel, čehož si cením. Před svými podporovateli jsem jeho práci ocenil a jsem opravdu rád, že máme velmi korektní vztah," popisuje Balík.

Podobné gesto udělal i Adámek, který na sociálních sítích zveřejnil fotografii, jak svému soupeři gratuluje. "Právě jsem Stanislavu Balíkovi pogratuloval ke zvolení do Senátu. A nabídl vzájemnou spolupráci ve prospěch našeho krásného, ale vodou poničeného regionu," napsal Adámek, který v Senátu po šesti letech skončil.

