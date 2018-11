Povolební paradox v Jablonci: nový primátor má rozhodovat o milionech pro svou firmu

Povolební výměna vedení jabloneckého magistrátu bude mít pozoruhodnou dohru. Protože město nestihlo vyřešit dlouholetý spor s firmou Grepa Networks, bude se jím muset zabývat nové vedení radnice. Problém je, že primátorem se má ve čtvrtek stát lídr ANO Milan Kroupa - majitel zmíněné společnosti.

Ještě před volbami, v září, se jablonecké zastupitelstvo usneslo, že spor s firmou Grepa Networks o práce za necelé dva miliony korun má vyřešit primátor. Nečekaně tak nastala situace, kdy má Kroupa řešit spor sám se sebou.

Grepa zajišťuje od roku 2010 přenos dat městského kamerového systému. Po pět následujících let si firma jako subdodavatel za rok svých služeb účtovala řádově 56 tisíc korun bez DPH, jak uvádějí podklady pro zastupitele, které má redakce k dispozici.

Na další práce od roku 2016 ale neexistuje smlouva, přestože podnik dál pracoval. Nyní si Grepa svůj servis za poslední dva roky a šest měsíců cení na celkem 1,8 milionu korun - tedy na částku asi 700 tisíc za rok.

Kamerový systém je důležitý pro bezpečnost Jablonce - je na něj napojená městská policie a třeba i místní nemocnice.

"Nevím, proč chce nyní tolik peněz, nic zásadního se nezměnilo. Kamery zůstaly stejné, jen jejich počet se mohl tak o dvě kamery zvýšit. Datové služby také mohly narůst na objemu, ale ne o tak vysoké procento," zdůraznil ekonomický náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele (ODS).

Kroupa má však pro růst ceny své vysvětlení. A kritiku vnímá tak, že mu občanští demokraté oplácejí to, že se má stát primátorem, zatímco Vele jako lídr vítězné kandidátky míří do opozice. "Miloš Vele porovnává několik let staré věci s dneškem. Máme v tom technologie za několik milionů. Nejspíš je uražený, protože jsem ho předběhl na místě primátora," reagoval na dotaz Aktuálně.cz Kroupa.

Město, jak podotkl náměstek Vele, ví, že něco musí zaplatit. S výší částky však Vele nesouhlasí a nechá ji prověřit. "Jablonec se chce se společností Grepa Networks dohodnout tak, že jí za služby uhradí cenu obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku," říkají podklady, které letos na podzim schválilo ještě staré zastupitelstvo, v němž měla převahu koalice vedená občanskými demokraty.

Jak bývá v obdobných případech časté, dostal primátor mezi lety 2010 až 2018 Petr Beitl (ODS) za úkol situaci vyřešit. Má uzavřít dohodu s Grepou, zadat zpracování zmíněného posudku a vypsat výběrové řízení, ve kterém magistrát najde dodavatele datových služeb v otevřené soutěži.

Kroupa: Je to vina končícího vedení, že už spor nedořešilo

Jenže posudek není hotový, takže ani dohoda s Grepou neexistuje. Úkol by tak měl přejít na nového primátora, kterým se po říjnových volbách má stát právě Kroupa. Hnutí ANO sice volby v Jablonci nevyhrálo, zvítězila ODS, ale na rozdíl od občanských demokratů se hnutí podařilo najít partnery a novou koalici Kroupa složil s piráty a uskupením Společně pro Jablonec. Nového primátora mají volit tento čtvrtek na ustavující schůzi.

Kroupa se s Velem kromě ceny za servis Grepy neshoduje ani v tom, kdo může za to, že se spor vleče.

"Je to pro mne nepříjemná věc. Udělali mi to naschvál. Měli to vyřešit oni už dřív, aby to bylo korektní," řekl Kroupa s tím, že kdyby se ODS ve vedení magistrátu sporu věnovala, nynější problémy by nenastaly. Vele mu oponuje, podle něj nebylo možné zadat letos na podzim například zmiňovaný posudek, který by určil hodnotu prací. "Není jednoduché najít člověka, který oboru rozumí a má na to kulaté razítko," hájí se Vele, který podstatnou část sporu za Beitla řeší. Podobně se hájil i Beitl, když s ním redakce hovořila.

Nové výběrové řízení bude už bez Grepy

Výsledkem nicméně je, že nově zvolený primátor bude muset hlásit střet zájmů během jednání zastupitelstva. Kroupa říká, že nechá vypracovat posudek na cenu prací Grepy na kamerovém systému. Tvrdí, že se ukáže, že jeho nabídka byla laciná. Nevyloučil, že kompetence převede na jiného člena rady města. Je však skeptický a nevěří, že by to vyvrátilo pochybnosti ohledně toho, zda dohoda mezi městem a Grepou je dojednaná férově.

Také chce vypsat výběrové řízení, v němž město najde dobrého dodavatele datových služeb. Jeho firma se tohoto tendru účastnit nebude.