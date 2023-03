Učitelkou roku je Daniela Krátká. Cenu bych poslala všem dobrým kolegům, říká

Svaz měst a obcí ČR (SMO) nesouhlasí s postupem vlády při transformaci České pošty, uvedl. Odmítá, aby výběr 300 rušených poštovních poboček předcházel jednáním se zástupci měst a obcí. O věci chce jednat. Stanovisko SMO dnes ČTK poskytla Alexandra Kocková ze sekce organizace a marketingu svazu. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) následně sdělil, že pobočky ke zrušení určí analýza, odmítá i kritiku způsobu komunikace změn.

O plánované transformaci státního podniku, která by zřejmě měla stát víc než osm miliard korun, Rakušan informoval po středečním jednání vlády. Finanční model transformace by měl být schválen letos na jaře a celý plán transformace má být hotový do konce letošního června. Na začátku dubna vláda jako první transformační krok bude schvalovat snížení počtu poboček pošty z 3200 na 2900. Vedení podniku pak bude muset rozhodnout, které pošty zruší, a rušení poboček v dubnu projednat se zástupci měst a obcí.

SMO se nelíbí to, že výběr poboček ke zrušení by měl předcházet jednáním se zástupci měst a obcí. "S tímto postupem zásadně nesouhlasíme," uvedl místopředseda SMO a olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO). Vláda podle něj včas a dostatečně nekomunikuje. "Tak zásadní informaci, jako je rušení poboček poštovního úřadu, se dozvídáme z médií?" podotkl. SMO podle Žbánka vnímá špatnou finanční situaci České pošty, chce se ale podílet na její transformaci, protože starostové mají znalost místního prostředí.