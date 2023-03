Chystá jim testy a pomáhá při hodinách. Učitelé začínají využívat umělou inteligenci

Vytvořit test pro studenty, navrhnout plán výukové hodiny či debatovat na společné téma. Chatovací robot zvládne všechny tyto činnosti během několika sekund a pro učitele tak představuje velkou pomoc. Technologie se stala ještě dostupnější, když na konci loňského listopadu byl na trh uveden ChatGPT. Jenom během prvních pěti dnů nástroj využilo jeden milion uživatelů.

Kantor ze základní školy na Praze 9 Jiří Danko ne vždy najde dostupné materiály do hodin biologie na internetu či v literatuře. Už mu to ale takové starosti nedělá. Když se mu něco nepodaří najít standardní cestou, pomáhá si ChatGPT. Umělou inteligenci využívá například pro vytváření textů do laboratorních cvičení.

"Nechal jsem si takto vygenerovat, jaký srdeční tep a krevní tlak by měl mít třináctiletý člověk. Umělá inteligence mi připravila jednoduchý text s hodnotami, které nám posloužily pro vytvoření hypotézy. Tu jsme následně ověřovali přeměřením tlaku a tepu u celé třídy," popisuje Danko.

Eliška Nohavicová z pražské základní školy si zase takto pomáhá v hodinách němčiny. "Se studenty jsme trénovali pokládání gramaticky správných otázek. Děti se mohly v rámci mezí ptát na cokoliv. Na odpovědích chatbota jsme poté procvičovali porozumění textu," říká.

ChatGPT, za kterým stojí organizace OpenIA, není vytvořené primárně pro školství. Jeho využití je pestré. Za pomoci algoritmů plní nejrůznější pokyny uživatele v řádu několika vteřin. Dokáže vytvořit prezentaci, vypočítat složitý matematický příklad, napsat odbornou esej, odpovědět na e-mail nadřízenému nebo provést analýzu. Vývojáři aplikace ovšem uvádí, že se stále nachází ve výzkumné části. Ve vygenerovaných textech se tak mohou vyskytovat nedostatky spojené s neaktuálností dat či nepřesným užíváním významu slov.

Chatovacího robota začala využívat i učitelka Monika Slancová z pražské Základní školy Meteorologická. Vysvětluje, že do některých aktivit by se sama nepouštěla, protože by pro ně musela veškeré podklady připravit sama, což by bylo časově náročné. Nyní jí umělá inteligence pomáhá například při tvorbě otázek na předpřítomný čas.

"Sama bych jich na místě vymyslela maximálně pět a potom by mi došla inspirace. Požádám tedy chatbota o vygenerování třiceti různých příkladů, a ještě k tomu přidám podmínky, na jakou úroveň jazyka cílím a aby byly obsahově určené pro teenagery. Posouvá nás to na úplně jiný level práce," pochvaluje si Slancová.

O umělou inteligenci je zájem, s žáky se učí i virtuální Havel

Jak ve školství co nejefektivněji pracovat s umělou inteligencí, pro kterou se používá anglická zkratka AI, radí iniciativa AI dětem založená v loňském březnu. Nabízí 45minutové lekce s pracovními listy, díky nimž se děti seznámí s možnostmi využití umělé inteligence v různých předmětech a kontextech. V tomto školním roce probíhá na dvaceti pražských školách pilotní vzdělávací program, který celý princip testuje. I tak o metodické listy projevilo zájem už více než 310 škol.

Někteří ředitelé školení pro celý pedagogický sbor vítají. "Učitelé prošli úvodním seznámením s principy umělé inteligence, ale nijak je do jejího využití ve výuce netlačíme. Jdeme cestou ryzí dobrovolnosti," říká ředitel Základní školy Be Open Marek Adler.

Co je ChatGPT Umělá inteligence neboli AI (Artificial Intelligence) je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita.

ChatGPT je chatbot s umělou inteligencí, který vyvinula americká nezisková organizace OpenAI. Spuštěn byl v loňském listopadu.

Společnost OpenAI v roce 2015 spoluzaložil miliardář Elon Musk. V roce 2017 se s ní rozešel kvůli střetu zájmů mezi organizací a jeho společností Tesla.

Během dvou měsíců od spuštění dosáhl ChatGPT hranice sto milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Chatbot je konverzační model, který byl trénován na velkém množství textových dat, aby mohl generovat odpovědi na otázky v přirozeném jazyce.

První chatbot Elsa simulující psychoterapeutický rozhovor vznikl v roce 1966.

V únoru Microsoft ohlásil, že Chat GPT bude součástí jeho vyhledávače Bing.

Agentura AFP uvedla, že ChatGPT zvládl složit zkoušky na americké právnické fakultě.

Ještě před proslavením chatovacího robota výuku v některých školách zpestřoval DigiHavel, tedy virtuální osoba prvního českého prezidenta Václava Havla. Žáci s ním během občanské výuky mohou komunikovat formou chatu. Studenti se tak sami stávají spolutvůrci hodiny. Jednou DigiHavla využívají jako rádce při přípravě argumentů, jindy jako inspirativní osobnost pro rozhovor.

Díky tomu žáci poznávají demokracii, učí se tvořit a obhajovat své argumenty a přemýšlí, co demokracie znamená pro ně. "DigiHavel učitele nenahrazuje, ale pomáhá zvýšit zájem žáků. Dělá hodinu interaktivní a rozvijí digitální kompetence dětí," říká Radim Štěrba z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Pomocí strojového učení lze vyučovat i jazyky. Například skrze aplikaci Wocabee si 60 tisíc žáků procvičuje slovíčka. Funguje na principu balíčků cizích slov, které připravují učitelé na míru konkrétní skupině studentů. Za splnění úkolů získávají žáci body a zároveň se navzájem předbíhají v žebříčku třídy. Umělá inteligence na pozadí zajišťuje individuální přístup ke každému uživateli.

Seminární práci zvládne napsat za pár sekund

S jejím zdokonalováním přichází ovšem i její negativní stránka. Studenty by mohlo lákat zadávat své domácí úkoly, jako například seminární práce, k vypracování robotovi. ChatGPT totiž může po registraci využívat kdokoliv a zdarma.

Například po zadání pokynu, aby umělá inteligence napsala esej o vzniku Československa, začnou algoritmy okamžitě generovat smysluplný text rozčleněný na odstavce. "Vznik Československa byl historickým okamžikem, který ovlivnil další vývoj středoevropského prostoru," stojí v úvodu. Během několika desítek sekund vyhotoví kompletní seminární práci, která rozebírá vznik Československa, jeho politický a společenský kontext a jeho význam pro národy, které ho tvořily.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová uvádí, že právě efektivní a správné využívání nástrojů strojového učení ve školství jsou základním předpokladem k tomu, že nejsou a nebudou zneužívány.

Učitelka Pavla Čechová ze Střední odborné školy sociální svaté Zdislavy se zneužití ze strany žáků neobává. "Aby studentům robot odpověděl tak, jak potřebují, musí se naučit poměrně precizně formulovat otázky, což je plus v češtině a slohu, který vyučuji," říká.

Někteří učitelé zatím o umělé inteligenci se studenty pouze mluví, i to je podle nich zapotřebí. Ve spoustě žáků vyvolává nová technologie strach a neví, co si pod ní představit. "Převažuje postoj studentů plný obav, že se z vyučování vytratí lidskost a využívání ve výuce se spíše brání," tvrdí učitel Jan Holub ze střední školy v Mostě.

Podle ministerstva školství je umělá inteligence jednou z cest, jak modernizovat školství. Právě v letech 2022 a 2024 chtějí vybavit školy pokročilými digitálními technologiemi a zároveň je zpřístupnit všem školákům.

Jakou seminární práci zvládne umělá inteligence napsat? Redakce Aktuálně.cz nechala ChatGPT vypracovat seminární práci o vzniku Československa. Níže je výsledný text tak, jak ho zpracoval robot, včetně chyb. "Vznik Československa je jedním z klíčových momentů moderní české a slovenské historie. Po první světové válce, která znamenala rozpad Rakousko-Uherska, se na základě politické dohody vytvořilo nové samostatné státové útvar - Československo. Tento proces byl výsledkem vynaloženého úsilí a diplomatických jednání mezi českými a slovenskými představiteli a byl poznamenán mnoha vnitřními i vnějšími vlivy. V důsledku první světové války se zhroutil nejen rakousko-uherský stát, ale i mnoho dalších evropských impérií. Na území bývalého Rakouska-Uherska vzniklo několik nových států, jako například Polsko, Rakousko, Maďarsko, Jugoslávie a Československo. Pro vznik Československa hrály roli několik faktorů, jako například územní hlediska, historické souvislosti a národnostní otázky. První světová válka si vyžádala obrovské lidské a materiální oběti, zejména v Rakousko-Uhersku. Tato situace vedla k nárůstu národnostního povědomí a hledání vlastní cesty a identity ze strany národnostních menšin, mezi kterými byli i Češi a Slováci. V tomto období vzniklo několik politických stran a organizací, které měly za cíl prosazovat samostatnost Čech a Slováků. Vznik samostatného československého státu byl podpořen i zahraničními faktory. V roce 1917 byla podepsána Balfourova deklarace, která podporovala vznik samostatných národních států v Rakousko-Uhersku. Velký vliv měly také mírové jednání po skončení války. Například na Pařížské mírové konferenci v roce 1919 bylo přijato rozhodnutí o vytvoření nových států v oblasti střední a východní Evropy. Vytvoření Československa bylo uskutečněno na základě Pittsburghské dohody, která byla podepsána v roce 1918 mezi Tomášem Garriguem Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem z jedné strany a českými a slovenskými politickými představiteli z druhé strany. Pittsburghská dohoda stanovila vytvoření samostatného státu, který by zahrnoval území Čech, Moravy a Slezska na jedné straně a Slovenska na druhé straně. Dohoda také zahrnovala několik klíčových bodů, jako například vytvoření demokratického státu, zaručení práv menšin a respektování hranic. Po podepsání Pittsburghské dohody byla vyhlášena nezávislost Československa v Praze dne 28. října 1918. Vznik nového státu byl přijat s nadšením nejen ze strany Čechů a Slováků, ale také ze strany zahraničních politiků, kteří viděli v novém státě stabilizační sílu pro celou střední Evropu. V prvních letech své existence se Československo muselo vypořádat s řadou vnitřních i vnějších problémů. Jedním z hlavních problémů byla národnostní otázka, protože nový stát zahrnoval mnoho menšin, jako například Němce, Maďary a Poláky. Tyto menšiny měly své vlastní zájmy a chtěly větší autonomii. V průběhu let se však podařilo situaci uklidnit a vytvořit tak relativně stabilní demokratický stát."

