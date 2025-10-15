Domácí

Nové sněmovní tablo: Nástupce Pekarové děsí poslance. Kdo si přivydělá ve výborech?

Viet Tran
před 29 minutami
Poslanecká sněmovna nabírá nové kontury. Strany vyjednávají o podobě vedení dolní komory i jednotlivých výborů, aby se vše stihlo do ustavující schůze na začátku listopadu. Do čela sněmovny se nejspíše postaví šéf hnutí SPD Tomio Okamura, někteří poslanci se ovšem nechali slyšet, že je takový scénář děsí. Velkou nespokojenost vyjádřili i Piráti - nedostali se do vedení žádného sněmovního výboru.






Třebaže hnutí SPD usiluje o angažmá v nově se rodící vládě, zastupovat ho má výběr expertů na ministerstvech obrany, dopravy a zemědělství. Členové hnutí a kandidáti ze spolupracujících stran místo toho chtějí pevně zakotvit v Poslanecké sněmovně - a v ideálním případě i převzít její otěže.






Nástupcem předsedkyně dolní komory Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 se tak s největší pravděpodobností stane Tomio Okamura. Pro některé zákonodárce z řad končících vládních stran ovšem není lídr SPD tím nejšťastnějším nominantem na váženou funkci.

"Představa, že v rámci parlamentní demokracie nás reprezentuje Tomio Okamura, mě děsí," uvedl před novináři Jan Jakob, staronový šéf poslaneckého klubu TOP 09.

Předsedové parlamentních komor se mnohdy účastní diplomatických zahraničních cest a ceremonií v Evropské unii i mimo ni, Okamuru proto Jakob nepovažuje za reprezentativní osobu. Zvlášť, pokud tlačí na protimigrantskou rétoriku a navíc otevřeně mluví o vystupování z EU a NATO, dodává šéf poslanecké frakce TOP 09.

Potenciálního šéfa dolní komory Okamuru by měli ve vedení sněmovny doplnit čtyři místopředsedové. Prvním místopředsedou se nejspíše stane Patrik Nacher z hnutí ANO, ze vznikající vládní koalice by se k němu měl přidat ještě nominant Motoristů sobě.

Zatím není jasné, o koho půjde, spekuluje se ovšem o dnes už bývalém europoslanci Filipu Turkovi. Ten by se tím definitivně vzdal šance na post ministra zahraničí, čímž by ve světle kauzy kolem smazaných nenávistných příspěvků vytrhl Babišovi trn z paty.

Co se pak týče budoucích opozičních stran, do sněmovního vedení míří šéf hnutí STAN a končící ministr vnitra Vít Rakušan. Post místopředsedy dolní komory dostane také ODS, podle poslance Marka Bendy ale budou občanští demokraté svého nominanta teprve hledat. V úvahu má připadat ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Předseda sněmovny má také nejvyšší plat ze všech funkcí. Základní poslanecký plat činí 109 500 korun hrubého, šéf dolní komory dostane 294 000 měsíčně před zdaněním a odvody. Místopředsedům sněmovny bude chodit necelých 209 tisíc korun hrubého měsíčně.

Schillerová má náhradnici

Personální obměnou projde i vedení jednotlivých poslaneckých klubů Zákonodárce hnutí ANO povede Taťána Malá, která ve funkci nahradí Alenu Schillerovou, pravděpodobnou ministryni financí. Předsedou nového poslaneckého klubu Motoristů sobě je Boris Šťastný.

Lidoveckým poslancům šéfuje Tom Phillip, klub zákonodárců za STAN vede Michaela Šebelová a pirátský klub pak Olga Richterová. Zbylé strany vsadily na staronové tváře - v případě ODS si vedoucí pozici nechal Marek Benda, u SPD zase Radim Fiala.

Boj o výbory

Předběžná domluva padla i na úrovni sněmovních výborů. Alena Schillerová informovala, že hnutí ANO chce vést hlavně zdravotnický, zemědělský a zahraniční výbor a výbor pro životní prostředí. Hodlá také podle ní řídit mandátový a imunitní výbor, v jehož čele by mohla být opět Helena Válková.





V čele volební komise by měl podle ní znovu být její kolega z hnutí Martin Kolovratník. Motoristům by mělo podle Schillerové připadnout vedení ústavně-právního a rozpočtového výboru, SPD pak hospodářský výbor.

Své zastoupení si vybojovaly také budoucí opoziční strany. ODS si převezme výbor pro evropské záležitosti a bezpečnostní i kontrolní výbor. Hnutí STAN povede výbor pro obranu, veřejnou správu a regionální rozvoj.

KDU-ČSL připadne výbor pro média a pro sociální politiku. TOP 09 zůstane výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ten by mohl vést poslanec Matěj Ondřej Havel.

Pro poslance je vedoucí pozice ve výborech i podvýborech atraktivní nejen z hlediska možností v rámci jejich kontrolní činnosti, ale také finančně. Předsedové dosáhnou na nemalé příplatky.

Šéf výboru dostane k základnímu poslaneckému platu navíc zhruba 41 tisíc korun. Místopředseda výboru obdrží příplatek necelých 21 tisíc korun. Předseda výboru má dále nárok na auto bez řidiče pro pracovní účely a cesty za rodinou.

Piráti mimo palubu

Neslavně tak nakonec dopadli Piráti. Těm hnutí ANO nenabídlo při rozdělování sněmovních pozic vůbec nic. "Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise," řekla Richterová.





Podle ní tím byly porušeny zvyklosti sněmovní kultury, které platí desítky let. "Tam není žádný důvod. Paní předsedkyně Schillerová řekla, že prostě to tak vyšlo," uvedla Richterová. Piráti podle ní budou jedinou skutečnou opozicí vznikající vládě "Čapího a Orlího hnízda".

Motiv ANO spatřuje Richterová v tom, že Piráti jsou důsledně protikorupční. "Nechceme židličky pro židličky. Klub KDU-ČSL, který má 16 poslanců, dostal dva předsedy, Piráti s 18 poslanci, protože jsme skutečnou důslednou opozicí, dostali nula," podotkla. Schillerová posléze kontrovala, že Piráti budou mít zastoupení ve všech výborech a komisích, což je nejdůležitější.

 
