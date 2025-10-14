Domácí

Turek je pro něj jako syn, Macinka chce jeho vliv upozadit. Darované peníze nesedí

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 2 hodinami
Když se kolem Filipa Turka rozvířila kauza kolem rasistických výroků na sociálních sítích, jež odkryl Deník N, do debaty vstoupil i muž, který stojí v pozadí celého projektu Motoristů sobě — podnikatel a miliardář Richard Chlad. Na Instagramu, kde má 150 tisíc sledujících, vyzýval k „pohotovosti“, psal o „hybridní válce“ a připojil fotografii muže s pažbou zbraně. Kdo je miliardář Chlad?
Volební úspěch ve volbách do Evropského parlamentu uskupení Přísaha a Motoristé sobě.
Volební úspěch ve volbách do Evropského parlamentu uskupení Přísaha a Motoristé sobě. | Foto: Jakub Plíhal

Příspěvek smazal, ale stopa zůstala. Stejně jako po smazaných příspěvcích, jejichž autorem měl být Filip Turek, byť ten to u některých popírá. Chlad už dávno není jen sponzorem hnutí Motoristé sobě. V posledních měsících se stal jednou z jeho nejviditelnějších tváří a neformálním amplionem volební kampaně Filipa Turka.

Kampaň jako marketingový projekt

Krátce před volbami zveřejnil Chlad na Instagramu video, v němž vyzývá lidi, aby pomohli šířit obsah Motoristů a Filipa Turka, čestného prezidenta tohoto hnutí. "Tak co ty volby? Šlápneme do toho? Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a Motoristy v těchto volbách a vás, kompletně celý sítě, do tý podpory zapojit," říká do kamery a mává pětitisícovkami.

"Vytvořte masivní síťovou podporu, kterou já s radostí odměním. Vytvořte jakýkoli reel, dejte jakýkoli příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvete nás do spolupráce," dodává. Tímto krokem podle politologů vstoupil na hranu zákona - jeho nabídka finanční odměny by měla být součástí nákladů kampaně Motoristů. Předseda hnutí Petr Macinka však tvrdil, že o celé akci nevěděl a dozvěděl se o ní až z médií.

Spor o peníze a vliv

Macinka později v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce označil Chlada za "pouze sponzora", který hnutí věnoval 100 tisíc korun a "nijak se nepodílí na tvorbě politiky". Jenže Chlad sám popsal úplně jiná čísla.

V rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že na pronájmy sportovních aut, dopravu, pojištění a další služby pro Motoristy vynaložil kolem 1,5 milionu korun. Dalších 150 tisíc šlo na soutěž pro fanoušky na sociálních sítích. 

Jeho angažmá se však netýkalo jen logistiky. Doporučoval Turka například na post ministra zahraničí a veřejně říkal, že Motoristé by se bez něj a jeho podpory do sněmovny nedostali.

Od digitálních hodinek k hazardu

Richard Chlad se stal podnikatelem už v 80. letech, kdy začal dovážet videokazety a digitální hodinky. Na tehdy vzácném zboží vydělal první milion. Po revoluci vstoupil do hazardního byznysu. Vybudoval síť heren Krijcos, která měla v největších časech kolem tří tisíc výherních automatů.

"Dnes provozujeme nějakých sedm set videoloterijních terminálů na necelých dvaceti provozech. Doba, kdy jsme měli ke třem tisícům strojů a nějakých šedesát nebo sedmdesát provozoven, ta je nenávratně pryč," řekl Chlad pro Expres v roce 2020.

Později se přesunul do jiných oblastí. Dnes podniká v takzvané zelené energetice, a to včetně solárních elektráren, a vlastní společnosti Krijcos Energy a Moravia Green Hydrogen a další, které spravují fotovoltaické parky s výkonem 8,8 MW. Investuje také do nemovitostí.

Chlad byl v 90. letech blízkým přítelem dnes odsouzeného a v Jihoafrické republice vězněného podnikatele Radovana Krejčíře. "Byl skvělý a zábavný člověk, dokud nezačal brát drogy," řekl tehdy také v rozhovoru pro Expres. Kvůli tomuto přátelství byl několikrát vyslýchán policií.

Svět drahých aut a Instagramu

Bývalý automobilový závodník má sbírku třiceti luxusních vozů - od Bugatti přes Ferrari až po Lamborghini. Jeho první závod se konal v roce 1994, o 17 let později vyhrál na Masarykově okruhu Epilog. Právě auta jsou i jeho hlavním komunikačním kanálem na Instagramu, kde kromě politických komentářů sdílí záběry ze závodů a cestování.

V roce 2023 si na Maledivách vzal o 32 let mladší Annu Marii Kánskou, dceru herečky Veroniky Kánské alias filmové Blaženy Škopkové. Miliardář si potrpí na styl a svou image záměrně buduje v prostředí bulváru.

"Filip je jako můj syn"

Richard Chlad nepopírá, že má k Filipu Turkovi blízký vztah. "Filip Turek je jako můj syn - podporuji ho (ve volbách) do europarlamentu, protože je skvělý závodník a vlastenec," řekl v roce 2024 pro HN.cz. Oba se znají z motoristického prostředí, které je pro Chlada celoživotní vášní. Právě tato blízkost vysvětluje, proč se do kampaně Motoristů vložil s takovým nasazením. Nejen penězi, ale i svým jménem a veřejným vlivem.

 
