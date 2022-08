Na čtvrtou dávkou teď nechoďte a počkejte na podzimní vlnu, radí mladým vakcinologové

Od pondělí se v Česku čtvrté dávky nedávají jen na počkání, ale lze se registrovat i na konkrétní datum do očkovacího centra. Vakcinologové však druhou posilující dávku nyní doporučují jen lidem starším 60 let a těm s chronickým onemocněním. Ostatní by měli s očkováním počkat na podzimní vlnu epidemie nebo na novější vakcínu, která by se v Česku mohla objevit během září.

Kdo by se měl nechat naočkovat čtvrtou dávkou? Od 18. července je přeočkování čtvrtou dávkou otevřené všem lidem nad 18 let, kterým od předchozí vakcinace uplynuly alespoň čtyři měsíce. Ministerstvo zdravotnictví ho doporučuje rizikovým skupinám, zejména lidem nad 60 let, či lidem, kteří trpí chronickým onemocněním nebo poruchou imunity. "Hned by se měli nechat přeočkovat všichni, kdo nemají ještě tři dávky, čtvrtou dávkou by se měli naočkovat hlavně rizikové kategorie. Ostatní mohou se čtvrtou dávkou počkat," řekl už před měsícem v rozhovoru pro Aktuálně.cz vakcinolog Daniel Dražan. Prospěšnost vakcíny pro mladší zatím studie nepotvrdily. "Není dostatek vědeckých dat o tom, že by čtvrtá dávka přinášela významný benefit lidem mladším 60 let. Jejich ochrana je po třech dávkách pořád relativně dobrá, chrání je před závažným průběhem, komplikacemi a případně úmrtím," vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.