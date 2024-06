U Prahy vznikla nová laboratoř pro výrobu aktinia, může jít o průlom v léčbě rakoviny

Ústav jaderné fyziky Akademie věd v Řeži u Prahy vybudoval laboratoř pro přípravu radionuklidu aktinium-225, který má uplatnění při léčbě rakoviny. Využitelný je hlavně při léčbě malých nádorů a metastáz. Ústav na projektu spolupracuje s německou společností Eckert & Ziegler Radiopharma, která do vývoje přístrojů a technologie investovala 100 milionů korun.

Čeští vědci poskytli know-how a po skončení půlročního testovacího provozu budou aktinium dodávat německému partnerovi jako surovinu pro výrobu léčivých preparátů. Pokud se podaří průmyslová výroba ve velkém, půjde o průlom při léčbě rakoviny, řekl novinářům Jan Ráliš z oddělení radiofarmak.

"Počítá se s tím, že se tady bude vyrábět 5 tisíc pacientských dávek ročně. Pak bude snaha postavit velkou fabriku v Německu, kde by se vyráběly desítky tisíc dávek ročně, což je otázka několika let," uvedl Ráliš.

Podobně vybavená laboratoř pro výrobu tohoto typu radionuklidu podle něj v Česku dosud není. "Je to velká výzva, protože aktinium je potenciálně velmi úspěšné v léčbě rakoviny a momentálně je ho velký nedostatek. Pokud se podaří jeho průmyslová výroba ve velkém, tak by to znamenalo průlom v léčbě rakoviny," dodal Ráliš.

Premiér Petr Fiala, který si v úterý laboratoř prohlédl, označil vznik laboratoře za příklad dobré praxe. Podotkl, že rakovina je obrovský problém pro společnost a jakýkoliv krok k její cílenější léčbě je potřeba podporovat. "Pokud se povede, co si od toho slibujete, tak to přináší naději na vyléčení tisícům pacientů, kteří bojují s rakovinou, a vlastně i těm, jejichž léčba je v současné době obtížná, ne-li skoro nemožná," prohlásil premiér.

V laboratoři má pracovat čtyři až pět odborníků. K dispozici budou mít boxy obložené 40 tunami olova, bezpečnost práce operátorů je kvůli uvolňování radonu nezbytná. "Celý princip je v tom, že se na cyklotronu ozařuje radium 226, které se přemění na aktinium-225 a my ho odseparujeme, finálně zabalíme a pošleme dál. Výstupní radiochemikálie se posílá kolegům do Německa, oni z toho budou dělat farmakum nebo prodávat zákazníkům radionuklid," řekl Ráliš.

Podle vedoucího oddělení radiofarmak Ondřeje Lebedy je cílem dosáhnout na přípravu tohoto radionuklidu v měřítku, které už je zajímavé z hlediska klinické praxe. "Pro nás je ten výzkum nesmírně zajímavý, protože patříme mezi několik málo míst na světě, která se věnují této problematice. Je to technologie rozhodně unikátní, je to technologická výzva a v následujícím půlroce se budeme věnovat tomu, abychom to, co jsme navrhli, otestovali," dodal Lebeda.

Aktinium-225 vysílá kaskádu částic alfa o vysoké energii, ale s velmi krátkým doletem v tkáni. Umožňuje tak přesné zacílení léčby i na malé nádory včetně nepatrných metastáz, aniž by se významně poškodila okolní zdravá tkáň. Radionuklid se připojí na vhodný nosič, například na protilátku nebo peptid, která rozpoznává struktury charakteristické pro daný typ nádoru, což je předpokladem vysoce selektivního působení záření alfa na nádorové buňky.