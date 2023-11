Proti úpravě hlavního nádraží vznikla petice. Původní hala je národní památkou

Nová odbavovací hala pražského hlavního nádraží, která by se podle nového návrhu měla částečně zbourat, je kulturní památkou. Návrh, který uspěl v architektonické soutěži vypsané Správou železnic, Prahou a pražským dopravním podnikem, počítá s tím, že přední část haly zmizí a namísto ní vznikne prostranství zastřešené dřevěnou konstrukcí. Proti návrhu již vznikla online petice.

Ministerstvo kultury opakovaně zdůrazňovalo, že nová budova hlavního nádraží v Praze je kulturní památka. Uvedla to mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová. Pokud jde o přijatelnost v pondělí představeného návrhu na přeměnu nádraží, k té se podle ní ministerstvo vyjádří až při případných budoucích odvoláních. "Nyní nelze v této věci ze strany ministerstva kultury předjímat případná stanoviska," sdělila.

Památkovou ochranu nese zejména secesní Fantova budova nádraží. Nová odbavovací hala ze 70. let minulého století nicméně podle ministerstva není samostatným objektem, ale přístavbou, takže se na ni památková ochrana rovněž vztahuje.

V mezinárodní soutěži na přeměnu nové haly, přilehlých Vrchlického sadů a podobu plánované tramvajové zastávky před nádražím uspěl návrh kodaňského studia Henning Larsen Architects. Dominantním prvkem návrhu je velká dřevěná konstrukce, které se má klenout nad novou odbavovací halou směrem k Vrchlického sadům.

Zároveň má zmizet velká část haly, zachována má být část nacházející se pod magistrálou. Nové prostranství před nádražím má s úrovní magistrály propojit široké schodiště, na které naváže nový přechod přes frekventovanou silnici k Fantově budově.

Návrh po zveřejnění sklidil kritiku na sociálních sítí a vznikla proti němu on-line petice, kterou zatím podpořilo přes 800 lidí. Petenti požadují zachování haly, kterou navrhli architekti Jan Bočan, Josef Danda, Alena Šrámková, Jan Šrámek a Julie Trnková a která je podle nich významným reprezentantem architektury 70. a 80. let.

Střešní konstrukce podle nich skryje Fantovu budovu a návrh také plánuje zrušit bez náhrady parkoviště na střeše budovy. "Praha si zaslouží vstupní bránu, která dotváří její architektonické dědictví, ne takovou, která ho popírá," uvedli petenti.

Předmětem architektonické soutěže, která začala loni v květnu, bylo komplexní řešení podoby nádraží a jeho okolí. Soutěžní týmy dostaly za úkol navrhnout podobu nové odbavovací haly, kterou má na starosti SŽ. Pro magistrát řešily úpravy Vrchlického sadů a pro pražský dopravní podnik tramvajovou trať, která povede od Národního muzea do Wilsonovy a Washingtonovy ulice k odbavovací hale a následně Opletalovou ulicí do Bolzanovy ulice. Vítězné studio nyní svůj návrh rozpracuje do architektonické studie, ke které se bude moci vyjádřit veřejnost.

Na druhém místě se v soutěži umístil tým barcelonských studií Miralles Tagliabue EMBT a OCA architects, třetí skončilo konsorcium českého studia re:architekti, italského ateliéru baukuh studio associato a italského studia Yellow Office. Návrh třetího týmu počítal se zachováním haly bez větších zásahů.