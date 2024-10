Čeští vědci objevili antibiotikum nové generace. Do dvou let může být v lékárnách

Vědci z olomoucké a ostravské univerzity objevily antibiotika nové generace. Jsou účinná proti širokému spektru bakterií. V lékárnách by se mohla objevit během dvou let například jako hydrogelové masti.

Velký mezinárodní tým z Číny, olomoucké Univerzity Palackého a ostravské Vysoké školy báňské na vývoji antibiotika pracoval dva a půl roku. V účinné antibiotikum proměnili vědci mangan, stopový prvek nezbytný pro lidské tělo.

"Nově vyvinuté atomární antibiotikum má úplně odlišný mechanismus oproti všem ostatním komerčním antibiotikům, neboť atomy manganů podnikají jakýsi frontální útok na srdce, na buněčné membrány bakterií, což jsou polysacharidy. Pokud takhle zablokujeme funkci polysacharidů, bakterie umírá," vysvětluje chemik Radek Zbořil z olomoucké univerzity, jak antibiotika fungují.

Současná antibiotika začínají selhávat, protože si bakterie proti stávajícím lékům dokázala vytvořit odolnost. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že kvůli tomu bude v roce 2050 bakteriální infekce jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Objev, na kterým se podíleli Češi, je převratný právě díky tomu, že je účinný proti nejvíce rezistentním bakteriím.

Vědce teď čeká nelehká cesta k prosazení nového antibiotika do praxe. Věří, že ve formě gelů či mastí by se novinka mohla na trhu objevit už do dvou let.