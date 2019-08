Složité, netransparentní. NKÚ zkritizoval ministerstvo kultury kvůli rozdávání dotací

Ministerstvo kultury v letech 2016 až 2018 rozdělovalo peníze na kulturní aktivity složitě, neefektivně a netransparentně, podpora byla roztříštěná a kvůli chybějícímu informačnímu systému náročná pro poskytovatele i příjemce. Na základě prověrky o tom v pondělí informoval Nejvyšší kontrolní úřad.

I když ministerstvo podle kontrolorů už po předchozí kontrole před pěti lety slíbilo nápravu, nedostatky přetrvávaly. Ministerstvo kultury tvrdí, že od letošního roku platí příkaz ministra, který sjednotil a podrobně upravil systém dotací a do velké míry odstranil roztříštěnost, složitost, administrativní zátěž a neefektivitu dotačních výběrových řízení.

Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval poskytnutí zhruba 500 až 600 milionů korun v letech 2016 až 2018 na aktivity, jako jsou tanec, divadlo, literatura, hudba nebo výtvarné umění. Ministerstvo kultury ročně vypisuje v této oblasti 25 výzev, peníze ale podle kontrolorů rozdělovalo složitě a neefektivně.

"Kontrola ukázala, že rozdělování této podpory je roztříštěné. I kvůli chybějícímu informačnímu systému je náročné pro poskytovatele i příjemce a v konečném důsledku i neefektivní," konstatoval kontrolní úřad.

Ministerstvo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) navíc poskytovalo prostředky netransparentně, protože podpořilo i projekty mimo výběrové řízení. Nedostatky zjistili kontroloři také u některých příjemců.

Za přidělení dotací bylo v té době zodpovědných devět odborů ministerstva, které postupovaly rozdílně a svůj postup nekoordinovaly, zjistil NKÚ. "Často se tak liší požadavky na příjemce a zvyšuje se administrativní zátěž jak pro ně, tak pro ministerstvo.

Například pokud příjemce pořádal festival zahrnující divadlo i tanec, musel podat dvě žádosti o podporu. Každé výběrové řízení spravoval jiný odbor ministerstva s odlišnými požadavky," uvedl NKÚ v tiskové zprávě.

Informační systém stále není

Jedním z důvodů složitého rozdělování podpory bylo i to, že ministerstvo kultury nemělo informační systém pro její poskytování, i když se k tomu zavázalo už po kontrole NKÚ v roce 2014.

Při rozdělování podpory postupovalo ministerstvo netransparentně, tvrdí kontroloři. Každý rok se totiž zvyšoval objem peněz, které přidělilo bez výběrového řízení, i když k jejich přidělení nemělo žádné objektivní důvody.

V letech 2011 až 2013 takto rozdělilo více než 68 milionů korun, v letech 2016 až 2018 to bylo už přes 112 milionů korun. Zároveň ministerstvo žadatele dostatečně nekontrolovalo a přidělovalo podporu i žadatelům, kteří nesplnili podmínky.

Chybovali i příjemci

NKÚ zjistil nedostatky také u některých příjemců dotací. Například jeden vypracoval každý rok dvě verze vyúčtování - v prvním vykazoval zisk, v opraveném vyúčtování vykazoval ztrátu.

Ministerstvo kultury ale několik let za sebou vyúčtování přijalo bez výhrad a každoročně tomuto žadateli přidělilo dotaci, kterou požadoval, a to ve výši desítek milionů korun. Značnou část těchto peněz měl vrátit příjemce do rozpočtu, což ale ministerstvo nepožadovalo.

"Všechny tyto nedostatky jsou dlouhodobé a ministerstvo se u mnohých z nich zavázalo už po předchozí kontrole NKÚ v roce 2014, že je napraví. Téměř nic se ale nezlepšilo," uzavřel kontrolní úřad.

Mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl v pondělí sdělila, že už začátkem roku 2015 ministerstvo kultury zahájilo systémové změny směřující k vyšší transparentnosti. Byla stanovena nová a porovnatelná kritéria, zavedla se bodová a slovní hodnocení projektů.

"V letošním roce vstoupil v účinnost vnitřní přepis upravující, v souladu se stávající legislativou, oblast dotací ministerstva komplexně a v blízké době bude celý tento systém převeden do elektronizované podoby," dodala mluvčí.

