Chci se omluvit za incident i ostudu. Nizozemec, který v Praze napadl číšníka, nabídl oběti odškodné

Rotterdam - Jeden z Nizozemců, kteří v dubnu surově zbili v centru Prahy číšníka, se za čin své oběti omluvil a nabídl jí odškodné po dobu rekonvalescence. Podle webu NLTimes.nl se s tím pachatel Armin N. svěřil nizozemskému deníku Algemeen Dagblad.

"Chci tím dopisem vyjádřit lítost nad incidentem a osobně se za něj omluvit, i za ostudu, kterou přinesl Nizozemsku a lidem doma," napsal Armin N. ve zveřejněném textu. Podle něho bylo "velmi nešťastné", v co se zvrhlo to, co mělo být původně rozlučkou se svobodou pro jednoho z členů skupiny.

"Myslím, že mluvím za všechny, když říkám, že nikdo z nás neplánoval se prát v cizí zemi," upozornil.

"Přál bych si vrátit čas, ale tak to bohužel nefunguje," dodal Armin N. s tím, že jeho jedinou prioritou je nyní podpořit oběť, dokud se plně nezotaví. "Také mám v úmyslu finančně podpořit rodinu oběti," uzavřel podle NLTimes.nl.

Incident se stal 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů upozornil, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Když zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. V nemocnici se napadený muž probral až po několika dnech. Prodělal dvě operace.

Nizozemce zadrželi policisté několik dnů po útoku na pražském letišti, pět obvinili a zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Třem obviněným uložil Obvodní soud pro Prahu 1 trestním příkazem osmiměsíční podmínky, na pět let je také vyhostil ze země.

Zbylé dva, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, poslal soud do vazby. Armin N. a jeho bratr Arash čelí obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví, za což jim hrozí až deset let vězení. Soud by s nimi měl být v září.

