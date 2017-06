Nikdo z nás není spokojený, řekl Sobotka o klesající podpoře ČSSD. Nevyloučil změny ve volebním týmu

před 19 minutami

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka po čtvrtečním jednání grémia nevyloučil změny v týmu, který připravuje volební kampaň. Jestli se tato změna bude týkat i šéfa kampaně, místopředsedy ČSSD Jana Birkeho, Sobotka neřekl. Podle něj je teď nejdůležitější, aby šli sociální demokraté mezi voliče. Hodně si předseda strany a premiér slibuje také od programové konference, která se uskuteční příští sobotu. "Ta musí být předělem v naší volební kampani," uvedl Sobotka v situaci, kdy se preference ČSSD podle průzkumů propadají k deseti procentům hlasů. Grémium zároveň schválilo jihočeskou kandidátku, z které odstoupil původní lídr.

Praha - Nejužší vedení sociální demokracie se radilo, jak zastavit stále větší pokles volebních preferencí. Po jednání předseda strany Bohuslav Sobotka přiznal, že klesající podpora vedení strany tíží, ale všichni stále ještě věří v obrat.

"Mluvili jsme o současné situaci, protože nikdo z nás s tím spokojený není. Budeme na to reagovat a jednou z reakcí bude představení našeho programu a zahájení debaty s veřejností tak, abychom program co nejlépe připravili," prohlásil Sobotka, který ani nevyloučil změny ve volebním týmu.

"Tým se postupně dává dohromady, určitě se nedá vyloučit, že tento tým někdo posílí nebo někdo z týmu odejde. Prostě je to věc, která je v pohybu," uvedl. Odpovědi na přímý dotaz, zda není ohrožena pozice volebního lídra Jana Birkeho, se Sobotka vyhnul. Uvedl, že personální záležitosti grémium neprojednávalo.

Jak už informovaly Hospodářské noviny, v kuloárech ČSSD se mluví o nespokojenosti s prací Birkeho i podobou dosavadní volební kampaně. Sám Birke už dříve uvedl, že mu konkrétní výtky nikdo do očí neřekl.

Za všechno nesu odpovědnost já, tvrdí Sobotka

S klesajícími preferencemi někteří členové mluví také o odpovědnosti samotného Sobotky. Na dotaz Aktuálně.cz, zda nemůže být chyba v něm samotném, zareagoval šéf ČSSD ve čtvrtek dopoledne nepřímo.

"Já cítím jednoznačnou odpovědnost za volební výsledek i za preference i za všechno, co se v sociální demokracii odehrává. Je to moje odpovědnost, a já této odpovědnosti samozřejmě dostojím," řekl.

Na otázku, zda by v případě volebního neúspěchu nabídl svůj post předsedy odpověděl, že teď není čas bavit se o "nějakých vnitřních otázkách sociálně demokratické strany".

"Jsem jednoznačně proto, abychom sestavili kandidátky a pustili se do boje. To je úkolem sociální demokracie, ne nějaké velké personální debaty, teď už je jasné, kdo bude za ČSSD kandidovat, máme stanoveny lídry, za týden schválíme volební program. Pusťme se do boje, získávejme voliče na naši stranu, protože je tady strašně moc nerozhodnutých voličů, kteří si zatím nevybrali žádnou stranu. A o ty nerozhodnuté voliče budeme bojovat," sdělil Sobotka.

Favorit voleb nemusí nejvíc posílit

Sobotka tvrdí, že sociální demokraté musí především mezi voliče. Kromě toho si hodně slibuje od programové konference, která proběhne příští sobotu. "Máme před sebou čtyři měsíce, které budou velmi intenzivní a náročné. Sociální demokracie má šanci posílit svou pozici. Poslední průzkumy jsou jedna věc a volební výsledky druhá. Viděli jsme to v celé řadě voleb, že favorit voleb nakonec nemusí být tím, kdo ve volbách nejvíce posílí," podotkl.

Proč se ale zatím podle průzkumů staví voliči k sociální demokracii zády? "Mluvíme o tom s našimi regionálními organizacemi, mluvíme o tom s našimi lídry, je potřeba, abychom se oprostili od procesu sestavování kandidátek, aby naši kandidáti začali komunikaci s občany, a proto jim chceme dát hlavní nástroj, tedy volební program. Určitě chceme intenzivnější debaty s lidmi," odpovídal Sobotka.

"Budeme se věnovat tomu, jak je prezentovaná politika ČSSD, chceme se vrátit také k tomu, co se vládě ČSSD podařilo, protože jsme splnili to, co jsme slíbili voličům," pokračoval.

Pokud jde o program, Sobotka sdělil, že bude mít třicet bodů a bude orientovaný především na budoucnost. "Nechceme se dívat jenom dozadu na to, co se udělalo. Chceme mluvit hlavně o tom, kam dál by se Česká republika měla posunout z hlediska platů, životní úrovně, zdravotnictví, sociálních služeb, zaměstnanosti," avizoval Sobotka, ale konkrétnější být nechtěl s tím, že vše představí ČSSD na programové konferenci.

Z konkrétních věcí nakonec vzpomněl jen porodné - sociální demokracie bude chtít, aby bylo vyšší. "Toto je skutečně jedno z našich témat, je otázka, jestli je nynější porodné dostatečné, my si myslíme, že ne. Představíme návrh, jak by se z hlediska větší podpory rodin podle naší představy mělo pokračovat. Rodiny si zasluhují, abychom pro ně dělali víc v celé řadě oblastí, včetně péče o děti," dodal.