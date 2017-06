Primárky ČSSD na Vysočině potvrdily jako lídra hejtmana Běhounka

před 6 minutami

Sociální demokraty na Vysočině povede do podzimních sněmovních voleb současný hejtman, nestraník Jiří Běhounek. Potvrdily to výsledky stranických primárek, které v úterý skončily. Hlasování se zúčastnilo 53 procent členů ČSSD na Vysočině. Běhounek získal přes 70 procent hlasů. "Bude to těžký boj, ale vedu dobrý tým, máme promyšlený program a jsou za námi vidět výsledky," řekl Běhounek. Na druhém místě kandidátky potvrdili sociální demokraté starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu, který získal 46 procent hlasů. Na dalších místech skončili starosta Rouchovan na Třebíčsku Vladimír Černý, havlíčkobrodský primář Pavel Antonín a jihlavská podnikatelka Marie Rubišarová Medová.

