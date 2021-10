"Nic tak šíleného jsem nezažila." Co si osobnosti myslí o vládě, co očekávají od nové

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

Jak byste ohodnotil práci současné české vlády? Za co byste ji pochválil a co byste jí naopak vytkl?

Skutečnost, že u nás byly nejdéle zavřené školy v Evropě, považuji za neomluvitelnou. Ty dlouhé školní měsíce mladým lidem nikdo nevrátí a nepochybně jim to ublížilo. Schodek rozpočtu, který vládla předvedla, mě rovněž jako občana nepotěšil. Když otázku vztáhnu ke své profesi: žádný rektor si nemůže dovolit nemít plán a navyšovat rozpočet z peněz, které nejsou.

Na druhu stranu uznávám, že s námi ministr školství, ministryně financí či premiér vždy spolupracovali korektně. Chci ocenit a zároveň i poděkovat za navyšování rozpočtu vysokých škol a též za programy, které podporují lékařské a pedagogické fakulty.

Jaká kritéria jsou pro vás důležitá při rozhodování o výběru strany, které dáte ve volbách do Poslanecké sněmovny svůj hlas?

Jako většina lidí - tedy aspoň doufám, že většina - sleduji pečlivě, co se okolo mě děje, před volbami čtu detailně programy, porovnávám je i se sliby z minula a kontroluji si, zda tyto sliby byly splněny. A sleduji volební debaty. Je ale pro mě důležité nejen to, kdo a co říká, ale také to, co už buď strany či jednotlivci v minulosti udělali. I z toho lze, myslím, velmi dobře predikovat budoucnost.

Na co by se podle vás měla zejména zaměřit příští vláda a jaké chyby by neměla opakovat?

Rozhodně by se měla vyvarovat populistického řešení na úkor smysluplných rozhodnutí. Vládnout podle aktuálních nálad společnosti je nebezpečné. V dalších letech čekají naši zemi důležitá rozhodnutí i výzvy a potřebujeme vládu, která je zvládne. Očekávám, že vláda přijde s konkrétními kroky, jak zkrotit veřejné zadlužování. Musíme masivně investovat do školství a vzdělávání, abychom drželi krok se západními zeměmi a zvládli digitalizaci a proměnu pracovního trhu. Potřebujeme zkvalitnit péči o seniory a sociálně slabé, posílit zdravotnictví a velkou výzvou je a bude péče o životní prostředí.