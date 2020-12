Nezvykle raketový vzestup. Soudce z okresu povede klíčovou trestní instanci v zemi

Od nového roku čeká Městský soud v Praze výrazná změna. Novým místopředsedou instance pro trestní úsek se stane ústecký soudce Michal Roubíček. Budou pod něj spadat všechny trestní kauzy, jež bude pražský městský soud projednávat v prvním stupni. Pro Roubíčka znamená přestup výrazné povýšení. Do Prahy přichází coby kmenový soudce ústeckého okresního soudu, jiné stálé působiště dosud neměl.

Na Městském soudu v Praze se v prvním stupni vyřizují jedny z nejvýznamnějších kauz v zemi. Projednává se tam třeba případ údajného vyvádění peněz z pražského dopravního podniku, v němž uvízl politický podnikatel Ivo Rittig. Soud má na stole také kauzu Chambon lobbisty Romana Janouška.

Z možné korupce se tam zodpovídá soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer. Pokud v kauze údajného dotačního podvodu ve výši 50 milionů korun při budování farmy Čapí hnízdo stíhaného premiéra Andreje Babiše padne obžaloba, i jí se bude zabývat pražský městský soud.

Na špici této agendy stojí místopředseda pro trestní úsek. Jeho úkolem je koordinace činnosti všech soudců úseku, řízení práce devatenácti senátů či dohled nad trestními úseky pětice pražských obvodních soudů. Přímo do projednávání kauz vstupovat nebude, jako místopředseda však za ně nese odpovědnost. Od nového roku jím bude právě soudce Michal Roubíček.

Vybrala si ho předsedkyně

"Rozhodnutím ministryně spravedlnosti je přeložen k našemu soudu k 1. lednu 2021. Od tohoto data je předsedkyní soudu JUDr. Jaroslavou Pokornou pověřen zastupováním ve funkci místopředsedy prvostupňového úseku v plném rozsahu činností," sdělila Aktuálně.cz mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Roubíčka si vyhlédla přímo předsedkyně instance.

Pro sedmatřicetiletého soudce, který talár obléká šest let, je přestup na pražský městský soud dosavadním vrcholem kariéry. Do jeho vedení přichází bez zkušenosti s pražskou justicí. V hlavním městě nepůsobil na žádném obvodním soudu, trestní úsek pražského městského soudu bude řídit bez předchozí stáže na této instanci. Na zaslané otázky Aktuálně.cz ke svému povýšení nereagoval.

Pro srovnání: jeho předchůdce ve funkci Jan Kadlec byl soudcem deset let, než se stal místopředsedou trestního úseku. Na pražském městském soudu pracoval předtím tři roky, předchozích sedm let vyřizoval kauzy na Obvodním soudu pro Prahu 10. Jak upozornil server Česká justice, Kadlec odchází na pražský vrchní soud. Bude tam na půlroční stáži.

6 let versus 23 let

Na druhou stranu podle předsedy Krajského soudu v Praze Lubomíra Drápala není podstatné, zda místopředseda pro trestní úsek přichází z nižšího soudu nebo že nemá s novou instancí žádnou zkušenost. "Především jsou rozhodující jeho osobní vlastnosti a profesní profil, jakož i to, jak jeho osobnost hodnotí příslušný předseda soudu," řekl Aktuálně.cz Drápal.

Nicméně on si coby prvního muže trestního úseku vybral soudce s podstatně bohatšími zkušenostmi. Místopředseda Petr Franc se jím stal po 23 letech v taláru. V minulosti působil na pražském krajském soudu sedm let, následně sedm let postupně řídil okresní soudy v Kutné Hoře a Praze-západ a coby místopředseda se na kraj vrátil v červenci 2017.

Michal Roubíček se stal kmenovým soudcem Okresního soudu v Ústí nad Labem v březnu 2014. Stáže absolvoval dvě, obě se uskutečnily na ústeckém krajském soudu. Dohromady na této instanci strávil dva roky. Momentálně tam působí od dubna loňského roku.

Tisíc trestních věcí za šest let

Přestože je soudce Roubíček nedotčený znalostí prostředí pražské justice a jeho povýšení je raketové, považuje se za výkonného soudce. Nadřízení hodnotí jeho práci jako bezvadnou. "Platil vždy za velmi pracovitého a erudovaného soudce, nikdy nebyl řešen pro jakékoli průtahy či nedodělky," řekl Aktuálně.cz předseda ústeckého soudu Lubomír Hrbek. V letech 2013 až 2018 vyřídil Roubíček téměř tisíc trestních věcí.

Strmý vzestup zažil i na ústecké okresní instanci. Pro jeho pracovní i osobností výbavu ho předseda po necelých dvou letech pověřil řízením trestního úseku. Za necelý rok přišlo další povýšení. "Jelikož se v této pozici velmi osvědčil, navrhl jsem jej následně jmenovat místopředsedou soudu," sdělil Hrbek. Místopředsedou soudu byl Roubíček od prosince 2016 do září 2018, kdy se funkce sám vzdal.

Novou pozici místopředsedy trestního úseku na Městském soudu v Praze zatím nemá jistou, touto funkci je "jen" pověřený, byť ji bude vykonávat naplno. Pro řádné obsazení musí prokázat své kvality. "Běžnou praxí je, že je místopředseda nejdříve pověřen a po zhodnocení jeho působení, zhruba po třech měsících, může být do funkce jmenován," řekl Aktuálně.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.