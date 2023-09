Nezvykle emotivní šéf BIS: Kdo to neví, je slepý a hluchý, řekl k ruské propagandě

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka se v Poslanecké sněmovně vyjádřil nezvykle emotivně. Ve svém projevu na pondělní konferenci o dezinformacích se ostře opřel do všech, kteří zlehčují šíření ruské propagandy.

"Kdo v tuto chvíli řekne, že neví, co to je ruská propaganda, tak je slepý a hluchý," uvedl Koudelka. | Video: Radek Bartoníček

"Kdo v tuto chvíli řekne, že neví, co to je ruská propaganda, kdo neví, co je ruská dezinformace, toto brutální zasahování do podstaty demokracie v České republice, tak je slepý a hluchý," řekl Koudelka zvýšeným hlasem, zatímco klepal rukou do stolu. Poté již mírnějším tónem pokračoval tím, jak se BIS podařilo odhalit, že jeden z dlouhodobých agentů Ruska v Česku zajistil za úplatu několika tisíc eur šíření ruské propagandy, která se týkala války na Ukrajině.

Jeho rozhořčená slova brzy vzbudila pozornost na sociálních sítích. Takto emotivní projevy totiž nejsou pro ředitele BIS obvyklé. S médii mluví jen zřídka a vždy si při tom udržuje spíše odměřený přístup a zdržuje se obsáhlých komentářů.

Koudelka na konferenci mimo jiné informoval o tom, jak zmíněný agent na žádost jednoho z nejvyšších orgánů ruské státní moci zajistil, aby se ve veřejném prostoru šířily narativy podporující zahraničněpolitické zájmy Ruské federace v souvislosti s válkou na Ukrajině. "A k tomu byly využity i veřejně známé osobnosti," podotkl.

