ODS požaduje konec Klause ml. v čele školského výboru, má ho nahradit Baxa

Václavu Klausovi mladšímu velmi reálně hrozí, že po vyhazovu z ODS skončí i jako předseda školského výboru. Zástupci ODS v úterý po poledni oznámili, že budou požadovat jeho odchod z čela zmiňovaného výboru. Nahradit ho má místopředseda ODS Martin Baxa. Zástupci některých stran ve sněmovně už dříve avizovali, že požadavku ODS vyhoví, pokud z její strany padne.

Václav Klaus mladší dával v minulosti několikrát najevo, jak je rád, že se může ve sněmovně coby bývalý ředitel soukromého prestižního gymnázia věnovat vedení školského výboru. O to více se ho patrně dotkne úterní oznámení ODS, že už nechce, aby výbor vedl.

"Dnes na grémiu jsem požádal předsedy ostatních klubů o ujištění, že platí politické dohody, na základě kterých byla ustanovena sněmovna. Všichni potvrdili, že ano, takže platí, že my máme nárok na místo předsedy klubu," sdělil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura s tím, že strana do vedení navrhne svého místopředsedu Martina Baxu, který je i členem školského výboru.

"Budeme postupovat podle zákona, to znamená, že navrhneme školskému výboru, aby zvolil nového předsedu," avizoval další postup Stanjura. Předpokládá, že Baxu by za nového předsedu mohla sněmovna potvrdit na svém jednání 16. dubna.

Poslanec Baxa je současně primátorem Plzně. Od roku 1999 učil dějepis a zeměpis na plzeňském gymnáziu na Mikulášském náměstí. Na škole zůstával jako učitel na částečný úvazek i jako profesionální politik po roce 2004, skončil až po zvolení do sněmovny, kde je od roku 2017.

Občanští demokraté zdůvodňují výměnu v čele výboru tím, že podle povolebních politických dohod má být předsedou výboru poslanec ODS. Tím už ale Klaus není, protože po vyloučení z klubu ODS byl následně letos 16. března vyloučen i ze strany.

"Svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS. Důvodem zrušení jeho členství je dlouhodobé nerespektování hodnot, principů a programu ODS, jeho veřejné útoky na členy poslaneckého klubu ODS a další kolegy ze strany, podpora protikandidáta nominanta ODS v senátních volbách, či jeho kontroverzní výroky, které jsou v rozporu s programem ODS," stojí mimo jiné v usnesení Výkonné rady ODS.

Odvoláme Klause, říkají členové výboru

Václav Klaus mladší se ještě k poslední výzvě ODS nevyjádřil, minulý týden ale avizoval, že sám z čela výboru neodstoupí. Řekl, že si počká, jak se v tajném hlasování o jeho odchodu zachovají kolegové ze školského výboru.

Nyní bude důležité to, jak zareagují poslanci školského výboru, kteří Klause zvolili a také by jej případně odvolávali. Aktuálně.cz proto oslovilo některé členy výboru.

"Budu respektovat dohodu zástupců politických stran. Nikdo nesedí ve výborech sám za sebe, a jestliže ODS navrhne jiného kandidáta do vedení, podpořím ho," řekl například člen výboru za KDU-ČSL Jiří Mihola. Zároveň sice připouští, že by se někteří členové nemuseli chovat podle politických dohod, ale považuje to za značně nepravděpodobné. "Někteří kolegové by mohli říci, že měli Václava Klause tak rádi, že ho nechtějí odvolat, ale nepovažuji to za pravděpodobné," dodal.

Pro odchod Klause zvednou ruku i poslanci ČSSD a pirátů. "Dostanu informaci, koho chce ODS na předsedu, a pro toho člověka budu hlasovat. Je to autonomní rozhodnutí ODS a nikdo bychom se na tom neměli politicky přiživovat," řekla Kateřina Valachová z ČSSD. Stejně se vyjádřil i Lukáš Bartoň z Pirátské strany.