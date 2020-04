Nevěsty žádají povolení větších svateb od začátku června. Má to logiku, uznal Babiš

První červnový týden patří už tradičně mezi nejžádanější termíny svateb. Zvlášť datum 6. 6., které letos připadlo na sobotu, měly oblíbené svatební destinace obsazené rok dopředu. Podle nařízení vlády jsou však svatby nad deset osob možné až od pondělí 8. června. Vznikla tedy petice, která požaduje povolení větších svateb již od samotného začátku června. A má naději: Návrh bude řešit vláda.

Kristýna Moučková a její partner jsou již dva roky zasnoubení. Svatbu začali plánovat zhruba před rokem a povedlo se jim zarezervovat datum 6. června. Tento termín přitom patří mezi nejžádanější v roce, zvláště proto, že jej mnoho nevěst vnímá jako takzvané "magické datum", jak potvrzují oslovené svatební destinace.

Letos je navíc ještě magičtějším než obvykle. Ojediněle toto datum vyšlo na sobotu, kdy se většina svateb koná, a navíc je okořeněno i lákavým ročníkem 2020. "Termín byl obsazen rok předem, poptávka velmi převyšuje nabídku," potvrdil majitel jedné z oblíbených svatebních destinací na Mělnicku.

U Kristýny byl ale důvod výběru tohoto data jiný. "Moje maminka má narozeniny 3. 6. a jednou mezi řečí prohlásila, že by bylo krásné, kdybych se vdávala v den jejích narozenin. Od toho jsme se odráželi," řekla Aktuálně.cz.

Teď ale nad dlouho připravovanou oslavou visí velký otazník. Kvůli nařízení vlády proti šíření nemoci covid-19 nejsou až do 8. června povoleny sňatky, kterých by se zúčastnilo více než deset lidí.

"Vůbec jsme nepočítali s tím, že když se začaly objevovat první zprávy o koronaviru, že by to nějakým způsobem ten červen mohlo ohrozit. Bohužel jak se situace zhoršovala, tak jsme si uvědomili, že je tu hrozba, že bychom tu svatbu nemohli mít," řekla Moučková.

A v této nejistotě žije mladý pár doteď. "Opatření vlády se mění ze dne na den. Je to velký tlak, velké nervy," říká. Scénář s malým obřadem do deseti lidí pro ni nepřichází v úvahu. "V tuto chvíli je to provedení úplně nereálné. Od začátku plánujeme svatbu pro 50 lidí, zhruba polovina rodina a polovina přátelé," uvedla.

Již dlouho tak pár uvažuje o přesunu svatby na srpen, nebo i na další rok. Oslava totiž dost možná bude muset podléhat řadě omezení i po 8. červnu. Svateb se sice od tohoto data může účastnit až padesát lidí, zatím to ale vypadá, že bude třeba dodržovat hygienická nařízení, jako je povinné nošení roušek či odstup dva metry. Také to je pro Kristýnu zatím těžko představitelné.

"Ve chvíli, kdy se svatba neskládá jen z obřadu, ale budou tam nějaká občerstvení, přípitky, tak si myslím, že není udržitelné, aby tam byli všichni pořád v rouškách," řekla. Vidina prohlížení fotografií, na kterých budou mít všichni svatebčané zakrytá ústa a nos, ji také neláká. "Chceme mít vzpomínku na tu svatbu bez jakýchkoli náznaků, že existovala tato koronavirová pandemie. Je to hodně obtížné období," uvedla.

Naděje z vlády

Zdá se ale, že situace Kristýny i dalších párů není úplně beznadějná. Jiná nevěsta Milena Sihelníková, která si plánovala svého přítele vzít 5. června, nastartovala v polovině dubna petici, která požaduje povolení svateb od 1. června, a to bez povinnosti nosit roušky. "Termín 8. 6. se nám všem jeví jako velmi nešťastný, neboť celá řada párů plánuje svou svatbu již na začátek června - na pátek 5. 6. nebo sobotu 6. 6," stojí v úvodu petice adresované vládě.

Sihelníkové přijde umístění povolení větších svateb až na samotný závěr harmonogramu uvolňovacích opatření nesystematické. "Již o 14 dnů dříve bude možné např. zajít si ke kosmetičce nebo posedět na venkovních zahrádkách restaurací, kde pochybuji o tom, že by lidé při obědě nosili roušky," řekla Aktuálně.cz.

"Řada snoubenců si také dělá legraci z toho, že vzhledem k opatřením uspořádá svatbu na farmářském trhu nebo v hobbymarketu, kde je koncentrace osob daleko větší než na svatbách," dodala.

Pod petici se podepsalo už téměř dva tisíce lidí a v příštích dnech ji pravděpodobně projedná vláda. Jejím příznivcem je totiž také premiér Andrej Babiš. "Určitě, má to logiku," napsal na dotaz Aktuálně.cz, zda by byl ochotný prosadit přeložení povolení větších svateb na 1. června. "Budeme to řešit na vládě," dodal.

"Kdo nechce přijít, tak nemusí"

Petice se ovšem nesetkala pouze s pozitivními ohlasy. Na sociálních sítích ji řada lidí kritizovala s tím, že se jedná o velké zdravotní riziko. "Zdraví je jen jedno, dnů na svatbu ještě mnoho," napsala například jedna z uživatelek.

Sihelníková uznala, že o určité zdravotní riziko jde, nejde podle ní ale o nic horšího, než se setkávat s lidmi na předzahrádkách kaváren nebo ve fitness centru, což už v tu dobu povoleno bude. "V podstatě tedy budete moci být

v restauraci s cizími lidmi, kde v případě nákazy je to trasování takřka nemožné, ale nesmíte pořádat svatbu, kde jsou ty osoby snadno identifikovatelné," argumentuje s tím, že na svatbách se setkávají lidé, kteří jsou spolu v kontaktu i běžně.

Přesun svatby podle ní není jednoduchý jak po technické, tak po finanční stránce. "Zkuste si představit ten pocit velkého počtu snoubenců, kteří měli svatbu naplánovanou na 5. 6. nebo 6. 6. a kvůli dvěma nebo třem dnům jim to nevyjde," řekla Aktuálně.cz

Kritice čelí také Moučková a její snoubenec, a to dokonce v rodině. "Přítelovi rodiče nám řekli, že jestli uděláme svatbu, tak máme životy našich prarodičů na triku," uvedla.

Dodala, že si uvědomuje určité riziko, každý z pozvaných si ale může rozmyslet, zda na svatbu přijde, či nikoli. "Nechceme z toho dělat, že nebudeme dělat svatbu, abychom nenakazili babičku. Pokud babička uzná, že je její stav v ohrožení, tak naprosto respektujeme, že nedorazí," řekla.

"Pořád si myslím, že je to záležitost lidí a každý má právo si svatbu užít, když ji rok plánuje. Každý si dokáže zvážit rizika a podle toho se zařídit a nemyslím si, že by tohle mělo příslušet vládě," dodala.

Podle Moučkové je ale na závěry o možné rizikovosti svatby ještě brzy. Situace se podle ní vyvíjí a doufá, že se do června zlepší. To si myslí také Sihelníková, podle které už je na místě o zmírnění přemýšlet. "Petice by zajisté nebyla na místě ještě v březnu, kdy byla situace kolem epidemie velmi kritická a nejistá, ale aktuálně se váže k onomu harmonogramu uvolnění podnikatelských činností," řekla Aktuálně.cz.

Podle ní je třeba si uvědomit, že koronavirus nezmizí ze dne na den. "Není možné zastavit život na dva roky, lidé se budou se svými rodinami a nejbližšími přáteli setkávat bez ohledu na svatby," dodává.

Zmírnění by nám nepomohlo, říká koordinátorka

Ne každý ale sdílí optimismus, že se může situace zlepšit. Jak potvrzují oslovené svatební destinace, naprostá většina párů své plánované sňatky na první týden v červnu buď zrušila, nebo přesunula na jindy. "Celý duben, květen a i ten první týden v červnu už jsou přesunuty na jiná data," řekla například svatební koordinátorka Marie Glierová z Mlýnu vodníka Slámy nedaleko Opavy.

"Nevěsty mají samozřejmě obavy, nikdo nedokáže říct, jestli vývoj bude skutečně tak přívětivý, jak nám slibují zákonodárci, nebo jestli budou ještě nějaké větší restrikce. Náš tým je každopádně připraven na rychlý start, a pokud se omezení rozvolní dříve, jsme schopni svatební den zorganizovat během několika dnů." říká Glierová.

Sezónu to nepoloží

Petice zdůrazňuje také ekonomickou problematiku záležitosti a její možné důsledky nejen na snoubence, ale také na majitele penzionů, cateringové společnosti, fotografy, cukráře, majitele půjčoven šatů, floristy, svatební koordinátory a další, pro které by odkládání svateb mohlo znamenat zásadní úpadek tržeb.

"Dle tohoto (vládního) doporučení by měli mít svatebčané na sobě roušky, dodržovat odstup dva metry, matrikářka by měla mít na sobě gumové rukavice a nedoporučují se ani gratulace novomanželům. Pokud by všechna tato opatření platila i v červnu, řada párů bude rušit svatby nebo je přesouvat na další rok, což může být pro hodně podnikatelů likvidační," píše se v petici.

S odlivem příjmů se potýká také Mlýn vodníka Slámy. "Tržba je nula, až na restauraci, kde máme výdej s sebou. To náš areál, který je rozsáhlý, neuživí. Celou sezonu to ale nepoloží, jsme žádaným místem, od zbytku června tu máme i tři svatby týdně. Nově jsme zařadili pro případné zájemce také termíny ve všední dny a neděle" slibuje si Glierová.