Lidi by cvičili i za války, chodit budou i bez šaten a sprch, věří většina posiloven

Jednu dobrou a jednu špatnou zprávu měla v úterý vláda pro fitness centra a posilovny. Mohou 11. května otevřít, ale šatny a sprchy musí zůstat pro klienty zavřené. Majitelé a manažeři center, které Aktuálně.cz oslovilo, se ale většinou nebojí, že by k nim kvůli těmto omezením lidé nepřišli. Věří, že sportovci trochu komfortu obětují. Fitka poblíž kancelářských budov jsou ale pesimističtější.

Přijít nebo přijet, převléct se do sportovního, zacvičit si, pak do sprchy a zpět do civilu. Takto probíhá pro naprostou většinu sportovců obvyklá návštěva posilovny. Od znovuotevření tělocvičných zařízení 11. května ale přijdou lidé o její podstatnou část. V provozu nebudou moct být sprchy ani šatny.

Řada fitcenter, které si roky zakládaly svou pověst právě na komfortu klientů, tak čelí výzvě. "Postavili jsme firmu na komfortu pro klienta. Aby kdokoli mohl přijít, zacvičit si, osprchovat se a klidně pokračovat na večírek. Tohle to ohrozí," řekl Aktuálně.cz majitel Fitcentra Chrudim Pavel Novák.

I přes tuto nepříjemnost se ale nebojí, že by se k němu po 11. květnu lidé nevrátili. "Každé fitcentrum má svou stálou klientelu. To jsou blázni, kteří budou cvičit za jakýchkoli podmínek. I když bude válka, tak lidi budou chodit cvičit," uvedl.

Podle spolumajitele ostravského Performance Power Centra Michala Krásného jsou lidé během omezení pohybu odhodlaní cvičit více než jindy. "Vzhledem k tomu, jaký mají lidé absťák a ve velkém cvičí doma i venku, tak myslím, že na to přistoupí," řekl. Podle něj klienti jednoduše přijedou ve sportovním oblečení. "K nám jezdí klientela hlavně auty, takže u nás to na takový problém nevidím," dodal.

Malé návštěvnosti se nebojí ani manažer olomouckého centra Omegasport Jan Pejřimovský. "Věřím, že ten, kdo si bude chtít jít zacvičit, obětuje trošku ten svůj komfort a zvládne to bez šaten a bez sprch," řekl Aktuálně.cz. Podle něj řada klientů i v běžném režimu nevyužívá sprchy ve fitcentru a raději provádí hygienu až doma. "Je to minimum klientů, ale v tomto módu jedou i celý rok. A také třeba po józe se správně ani nemá sprchovat," dodal.

Pro pražská fitcentra bude situace složitější

To pražská síť posiloven Euforia v tuto chvíli čelí o něco pesimističtějším vyhlídkám. Většina jejích poboček se nachází blízko velkých office center a lidé jsou zvyklí si do nich chodit zacvičit například před prací či o polední pauze.

"Stoprocentně budou lidé chodit méně. Především časy před prací a o poledních pauzách, které bývaly poměrně plné, budou prázdné. Když se budou lidé vracet do práce, tak asi logicky cvičit nepůjdou," řekla Aktuálně.cz provozní manažerka společnosti Barbora Kopřivová.

Situaci se snaží Euforia čelit například změnou programu. "Přemýšlíme, že budeme dávat více do rozvrhu pomalejší lekce, po kterých není ta sprcha tak akutní," dodala Kopřivová.

Stejné obavy má i Jan Málek, který otevřel fitness centrum Amazing Move v centru Prahy teprve před pár měsíci. "Je sice hezké, že nám provoz za pár týdnů povolí, ale za daných podmínek si to nedovedu představit. U nás máme i řadu tanečních lekcí, na které se člověk potřebuje nějak obléct a obout. Navíc řada klientů k nám chodí rovnou z práce a asi se nebudou chtít převlékat už tam. A může být hnusně a zima," sdílí své pochybnosti.

Jak dodává, zda otevře, chce ještě konzultovat s majitelem budovy na Senovážném náměstí, kde fitness centrum sídlí. Pokud bude i nadále akceptovat snížení nájmu jako tyto týdny, možná raději ponechá sály zavřené a počká do chvíle, než bude moct pro klienty zajistit stoprocentní komfort.

Klíčová věc: záchody

Fitcentra by podle Pejřimovského mohla narazit ještě na jiný problém. Z vyjádření vlády nevyplývá, zda budou moct lidé užívat záchody, které jsou často se sprchami propojeny. Této problematiky se obává také Tomáš Šuveřík, jednatel společnosti Inbase, která zajišťuje síť fitness center pro ženy. Aktuálně.cz sdělil, že provoz zařízení v nouzovém režimu bude možný, jen pokud budou povoleny toalety.

Pavlu Novákovi z Chrudimi také schází konkrétnější vysvětlení, proč lidé nemohou sprchy využít. "Osobně si myslím, že umytí lidí, pokud se použijí dezinfekční prostředky, by neměl být problém. Lidi, co chodí cvičit, jsou většinou zdraví, mají výbornou imunitu," řekl.

Stejně se na to dívá také Euforia a Barbora Kopřivová. "Přijde nám to trochu nelogické. Lidé se budou moct společně potit v posilovně, ale pak nebudou moct jít do šatny. Ale to je asi na zvážení odborníků," uvedla.

Provozovny se připravují také na jiná nařízení, která souvisí s pandemií koronaviru. "Budeme připravovat všude dezinfekce, papíry na utírání a cedulky, že se cvičí v rouškách," uvedl pro Aktuálně.cz Pavel Přeček, provozovatel sítě Daily Fitness.

Květen je konec sezony, bojí se majitelé

Názory na to, zda měla být fitcentra otevřena už dřív, nebo zda se jedná o rozumné datum, se mezi majiteli liší. Většina je ale se situací smířena. "Přiznám se, že jsem čekal, že to bude v polovině května. Samozřejmě je to nepříjemné, ale musíme se s tím nějak popasovat," řekl Pejřimovský. "Jsme silná společnost, takže se s tím vyrovnáme, pro některá menší fitka to ale musí být likvidační," dodal.

Mezi menší zařízení patří například také Fitcentrum Chrudim. Jeho majitel se sice existenčních problémů nebojí, v květnu už podle něj ale končí sezona. "V květnu a červnu všichni začnou sportovat venku," řekl Novák. Jinou zkušenost má Michal Krásný z Ostravy. "Co vím, tak chodí lidé v květnu a červnu cvičit nejvíc," uvedl s optimismem.