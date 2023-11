Dům určený rodinám dětských pacientů funguje v areálu nemocnice v pražském Motole už rok. Dosud se v něm ubytovalo přes 220 rodin z celého Česka. Zařízení jim umožňuje být nablízku svým dětem, pokud vyžadují delší léčbu, například podstupují chemoterapii. V budoucnu by podobný dům mohl vzniknout i v Brně.

Možnost ubytovat se v Domě Ronalda McDonalda přímo v areálu nemocnice využila i rodina Horeckých ze Zlínského kraje. Když Veronika Horecká na podzim loňského roku porodila v Motole dvojčata, jednomu z chlapečků lékaři diagnostikovali vrozenou vadu srdce. Hned v prvním týdnu života tak musel novorozený Šimon podstoupit operaci. Následně pustili matku s dvojčaty domů.

"Vše se zdálo v pořádku, jenže pak nám okolo 20. ledna syn doma upadl do bezvědomí a my ho museli oživovat. V Brně ho lékaři uvedli do umělého spánku a ve velmi kritickém stavu převezli zpět do motolské nemocnice. Šimon měl zánět v srdci a musel podstoupit sérii dalších zákroků. Bylo nám jasné, že pobyt v nemocnici nebude záležitost na pár dnů," popisuje Horecká.

A tehdy se rodina dozvěděla o možnosti bydlet přímo v areálu nemocnice, navíc zdarma. "O Domu Ronalda McDonalda nám řekla zdravotní sestra, neváhali jsme ani minutu. Nechali jsme si v Motole vystavit žádost o pobyt a ihned s ní do domu zašli," říká Horecká. Ještě ten den se tam se svým manželem, dvojčetem nemocného Šimona a starším synem Tomášem ubytovali. Zůstali déle než měsíc.

Děti na chemoterapii mohou bydlet s rodiči

První český Dům Ronalda McDonalda, který se nachází v areálu Fakultní nemocnice v Motole, se otevřel loni 24. listopadu. Jeho stavba stála sto milionů korun, hradil ji nadační fond, který polovinu částky vybral od zákazníků fastfoodového řetězce. Pozemky poskytla nemocnice. V budově je 21 pokojů, každý až pro čtyři lidi. Nechybí koupelna, sdílená pracovna, prádelna, herna, úložné prostory či kuchyně. Rodiny mohou veškeré prostory využívat, jak potřebují.

Mezi hlavní kritéria pro ubytování patří závažná diagnóza dítěte mladšího šesti let, vzdálenost bydliště od nemocnice alespoň 50 kilometrů a předpokládaná doba hospitalizace přes deset dnů. Nejčastěji tam pobývají rodinní příslušníci dětí léčících se na hematologii a onkologii. Děti, které například podstupují chemoterapii nebo ozařování, mohou bydlet s rodiči přímo v domě. Ostatní rodiče pak mají dětskou kliniku v docházkové vzdálenosti.

Možnost žít společně jako rodina během celého léčení výrazně snižuje psychickou zátěž, zdůrazňuje ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Švingrová Pešatová. "Maminka může například připravit svému dítěti jeho oblíbené jídlo, zatímco to si pohraje s ostatními v herně. To představuje velkou úlevu," popisuje.

Chovali jsme se, jako bychom byli u nás

Filozofií nadace je, aby se rodiče i jejich děti cítili jako v "domově daleko od domova". Proto si také každá rodina sama vaří, pere a uklízí. "U sebe doma by tyto činnosti musely také zastávat," vysvětluje šéfka nadace.

O chod objektu se stará sedm stálých zaměstnanců, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, a několik brigádníků a dobrovolníků, kteří přicházejí podle potřeby. Pracovníci se snaží rodinám situaci ulehčit a navodit pozitivní náladu. Pořádají proto i filmové večery, skupinová cvičení či společné pečení.

V domě záměrně není žádný doktor. "Konceptem je odklonit nemocniční prostředí a zapomenout na nemoc alespoň na chvíli. Proto tu žádný lékař není a ani nebude," říká Ivana Švingrová Pešatová.

Rodina Horeckých si na život v areálu nemocnice rychle zvykla. Nejstarší syn Tomáš dodnes vnímá dům jako hotel, ve kterém dokonce oslavil své čtvrté narozeniny. Radek Horecký je přesvědčený, že díky tomu si Tomáš závažnost situace tolik neuvědomoval.

"Když jsme tu bydleli, snažili jsme se podnikat co nejběžnější aktivity a chovali se, jako bychom byli u nás v rodných Šumicích. Šli jsme například do aquaparku nebo do zoo," vzpomíná. "Syn vždycky říkal, že bráchovi v nemocnici jenom opraví srdíčko a půjdeme domů," dodává otec.

Jak by situaci řešili, kdyby neměli možnost bydlet v motolském areálu, rodiče nevědí. "Měli jsme v hlavě i scénář, že bychom si pronajali byt v Praze, ale splácíme hypotéku a i neustálé dojíždění by pro nás byla velká finanční zátěž. Neumím si představit, jak jinak bychom to udělali. Za tuhle možnost jsme navždycky vděční," říká Radek Horecký.

Dům Ronalda McDonalda Dům Ronalda McDonalda je nezisková organizace, která je součástí celosvětové sítě charitativních organizací s názvem Ronald McDonald House Charities. Na světě se stejných domů nachází 380. První myšlenka vznikla ve Filadelfii ve Spojených státech v roce 1974, stála za ní lékařka tamní onkologie Audrey Evansová.

Během prvního roku provozu se v domě ubytovalo 220 rodin, nejvíce jich pocházelo z Jihočeského kraje. Nejdelší doba pobytu činila 288 dní, průměrně tam jedna rodina stráví 24 dnů.

Nadace nyní zvažuje výstavbu dalšího domu, podle předsedy správní rady Františka Houška by mohl vzniknout v Brně. "Začínáme jednat a hledat podporu, abychom mohli co nejdříve rozšířit tuto formu pomoci. Správní rada se rozhodla, že tento roční milník není koncem, ale začátkem," podotýká.

