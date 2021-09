Největší volební potenciál má podle průzkumu koalice Spolu následovaná ANO

Největší volební potenciál před říjnovými sněmovními volbami má koalice Spolu, sdružující ODS, lidovce a TOP 09. Pokud by jí dali hlas všichni lidé, kteří její volbu v současnosti zvažují, získala by až 31,5 procenta. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků průzkumu firmy Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi. Druhý nejvyšší potenciál má vládní ANO, následované koalicí Pirátů a Starostů.

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše má šanci oslovit až 30 procent voličů. Piráti spolu se Starosty by mohli pomýšlet na zisk až 27,5 procenta hlasů. Související Volební kvíz: Nevíte, koho volit? Zjistěte, jaká strana je blízká vašim názorům Infografika Na čtvrtém místě je podle průzkumu hnutí SPD s potenciálem 13,5 procenta, a pátí sociální demokraté až s deseti procenty. Hnutí Přísaha by mohlo od voličů získat až 9,5 procenta hlasů. Potenciál KSČM je osm procent a Zelených o jeden procentní bod nižší. Společnou kandidátku Trikolory, Svobodných a Soukromníků by mohlo podpořit až 5,5 procenta hlasujících. „Volební potenciál říká, jaký by mohl být v tuto chvíli maximální možný zisk každé dané strany, hnutí nebo koalice, pokud by se k němu přiklonili všichni voliči, kteří ho zvažují. Zatímco do volebního modelu je každý respondent, volič, přiřazen k jedné konkrétní straně nebo konkrétnímu subjektu, tak u volebního potenciálu může spadnout do potenciálu více stran. Proto také součet jednotlivých zisků nedává sto procent,“ upozornil analytik agentury Kantar CZ Pavel Ranocha. Volební potenciál | Foto: Česká televize V průzkumu, který skončil v pátek, se tazatelé ptali tří tisíc lidí. Statistická chyba je maximálně plus mínus 1,9 procenta. Výsledky výzkumu je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat (19. srpna až 3. září) a chápat je jako aktuální volební potenciál ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nejedná se tedy o prognózu výsledků voleb.