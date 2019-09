před 40 minutami

Během pár týdnů může být kauza Čapí hnízdo u konce. Stačilo by, kdyby šéf městského zastupitelství v Praze posvětil návrh na zastavení stíhání Andreje Babiše a spol. a nikdo to nerozporoval. I kdyby se tato pro premiéra optimistická varianta skutečně naplnila, zdaleka by tím jeho problémy s policií neskončily. Nedávno kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli dalším nesrovnalostem kolem Čapího hnízda a otevřené zůstávají ještě další kauzy. Připomeňte si je ve stručném přehledu Aktuálně.cz.