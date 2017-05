Nečasová podruhé nepřišla vypovídat k soudu. Je v pracovní neschopnosti, vysvětlil právník

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Jana Nečasová (dříve Nagyová), která čelí obžalobě v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství, nepřišla vypovídat k soudu. K soudu nepřišla, protože je údajně nemocná. Soud proto hlavní líčení odročil. Nečasová měla původně vypovídat už v dubnu. Ze zdravotních důvodů se však tehdy omluvila.

Praha - Bývalá šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Jana Nečasová (dříve Nagyová), která čelí obžalobě v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství, dnes nepřišla vypovídat k soudu. Podle svého právníka Eduarda Bruny je nemocná a zároveň nedala souhlas s jednáním ve své nepřítomnosti. Soud proto hlavní líčení odročil.

Nečasová se měla u Obvodního soudu pro Prahu 1 vyjádřit v neveřejné výpovědi k obvinění, že nechala nezákonně sledovat vojenskými zpravodajci premiérovu tehdejší manželku Radku a dva zaměstnance úřadu vlády. Protože nepřišla, soudkyně Pavla Hájková musela dnešní jednání odročit. "Všechno to je čerstvá záležitost. Z lékařské zprávy nic moc nevyplývá. Je v neschopnosti, víc o tom nevím a samozřejmě, že si to jako předsedkyně senátu ověřím," řekla novinářům Hájková.

"Je v pracovní neschopnosti," uvedl advokát Nečasové Eduard Bruna. K jejímu zdravotnímu stavu se nemohl vyjadřovat. "Žádná obstrukce to není, ona na tom teď skutečně není dobře," zdůraznil Bruna. Dodal, že jeho klientka nebude schopná se k soudu dostavit do konce května. "To vím se zárukou. To nepřipadá v úvahu," dodal Bruna.

Státní zástupce Rostislav Bajger soudní jednání nechtěl příliš hodnotit. "Je tady nějaká lékařská zpráva. Na kolik je objektivní, k tomu se já určitě vyjadřovat nebudu," uvedl Bajger.

Odročení platí i pro další nařízené termíny vyjma úterka, kdy soud vyslechne trojici poškozených. Konání úterního jednání podle Bruny Nečasová povolila, protože z jejího pohledu nejde o důležité svědky. "Nemají zásadní význam pro rozhodování ve věci," řekl Bruna.

Nečasová měla původně vypovídat už v dubnu. Ze zdravotních důvodů se však tehdy omluvila, a tak měla její výpověď přijít na řadu až v pondělí. Soudkyně Hájková ještě v pátek řekla, že nic nenasvědčuje tomu, že by obžalovaná vypovídat nemohla. Bruna uvedl, že se aktuální informace o jejím zdravotním stavu dozvěděl v neděli večer od jejího manžela Petra.

Kauza kolem Nečasové vedla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády, premiér se s šéfkou svého kabinetu později oženil. Soud začal případ letos v dubnu řešit už potřetí. Předchozí dva osvobozující rozsudky z let 2014 a 2015 zrušil odvolací senát, který také kauzu odebral soudkyni Heleně Králové.

Po úterním jednání by měl proces pokračovat v červnu. Očekává se, že soud potrvá několik měsíců. Právníci po změně trestního senátu při opakovaném procesu trvají na výslechu všech dosavadních svědků a zváží i navržení nových.