Nečas lhal ve prospěch manželky, rozhodl soud. Udělil mu podmínku a pokutu 100 tisíc

Za lživou výpověď ve prospěch manželky Jany (dříve Nagyové) uložil ve středu soud expremiérovi Petru Nečasovi (ODS) roční podmínku a peněžitý trest 100 tisíc korun. Verdikt není pravomocný, Nečas vinu odmítá. Tvrdí, že v kauze zneužití Vojenského zpravodajství mluvil pravdu. Řekl, že šéfku svého kabinetu Nagyovou požádal o zprostředkování pomoci od zpravodajců, protože měl obavu o své bezpečí.

Kauza Vojenského zpravodajství přispěla v červnu 2013 k pádu Nečasovy vlády. Vyšlo totiž najevo, že Nečasova milenka Nagyová nezákonně nařídila zpravodajcům, aby sledovali premiérovu tehdejší manželku Radku a také dva zaměstnance úřadu vlády. Podle aktuálního nepravomocného verdiktu Nečas následně dvakrát nepravdivě svědčil u soudu, a to v dubnu 2015 a v září 2017. Chtěl tak své manželce pomoci ke zproštění viny. Na základě jeho výpovědí soud skutečně Nečasovou nejprve opakovaně osvobodil.

"Nějaké obavy (o bezpečí) možná prožíval, nicméně - co je nejpodstatnější - následně nepravdivě svědčil," uvedl ve středu soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Ondřej Lázna. Nečasovo počínání označil za "učebnicový případ křivé výpovědi". "Tady jakékoliv pochybnosti, natož důvodné, opravdu nejsou," řekl.

V "čistě teoretické až spekulativní rovině" by si podle Lázny bylo možné domýšlet verzi, že Nečas a Nagyová úkolovali zpravodajce nezávisle na sobě a shodným způsobem, aniž by to o sobě vzájemně věděli. "To je ale na hranici absurdity," podotkl soudce.

"Opakuji, že se cítím nevinný," uvedl v závěrečné řeči Nečas. Podivil se tomu, že ačkoliv byly jeho výpovědi veřejným tajemstvím, policie ho za ně začala stíhat až s mnohaletým odstupem. S novináři ve středu bývalý politik jako již tradičně nekomunikoval, k následnému vyhlášení rozsudku nedorazil.

Žalobce: U soudu se nelže, ať jste bývalý premiér či ne

"Rozsudek vnímám jako signál, že u soudu se prostě nelže bez ohledu na to, zda vypovídáte jako svědek ke krádeži kola, nebo jako bývalý předseda vlády k okolnostem, které se děly na úřadu vlády. Pokud tak učiníte, tak vás stihne trest," řekl zástupcům médií státní zástupce Jan Lelek. Dodal, že případy křivých výpovědí končí u soudu poměrně běžně. K Nečasově kritice za prodlení se stíháním vysvětlil, že bylo zapotřebí vyčkat na pravomocný verdikt v kauze zpravodajství. "Bezprostředně poté, co tento rozsudek nabyl právní moci, byl ze strany Vrchního státního zastupitelství v Olomouci učiněn podnět a tomu jsme se následně věnovali," řekl.

Nečas u soudu dříve uvedl, že obavy kvůli sledování jeho bydliště u něj vyvstaly krátce po návštěvě Afghánistánu a také v souvislosti s nekalými praktikami kolem nákupu letounů Gripen. "Identifikoval jsem si, že to souvisí s otázkami obrany. Proto jsem se obrátil na Vojenské zpravodajství," tvrdil. Jeho současná manželka podle něj v této věci působila jen jako "komunikační kanál". Celou kauzu Vojenského zpravodajství označil za politickou, jejím účelem podle něj bylo svrhnout vládu.