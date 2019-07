Navigační systém Galileo měl o víkendu technický problém, některé služby nefungovaly

Satelitní navigační systém Galileo o víkendu postihly technické problémy, které vedly k dočasnému výpadku některých jeho služeb. Na svých internetových stránkách o tom informovala evropská agentura GSA, která sídlí v Praze. Systém SAR, který slouží k pátrání po lidech v případě nouze, ale fungoval bez problémů.

Podle nedělního sdělení GSA byl příčinou výpadku služeb satelitního navigačního systému "technický problém spojený s pozemní infrastrukturou". "Odborníci pracují na tom, aby problém co nejrychleji odstranili," uvedla GSA na svém webu.

Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky celkem 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.

Podle údajů agentury používalo v závěru loňského roku službu přes 400 milionů lidí po celém světě, z toho asi 700 tisíc v Česku.

Centrála Galilea sídlí v Praze a je jedinou agenturou EU se sídlem v České republice. Technologická centra agentury se nachází v německém Oberpfaffenhofenu u Mnichova a nizozemském Noordwijku.