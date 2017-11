Poslancem na vedlejšák. Hejtmani i primátoři chtějí zvládnout obojí, jiní ale odstupují

před 40 minutami

Dva hejtmani hodlají po získání poslaneckého mandátu zastávat souběžně obě náročné funkce. Další to zvažují, stejně jako řada primátorů a náměstků, kteří také ve sněmovních volbách uspěli.

Praha - Některé čerstvě zvolené poslance čeká v následujících letech enormní pracovní nasazení.

Zároveň s funkcí zákonodárce totiž hodlají působit i na svých původních místech ve vedení krajů nebo radnic. Pokud chtějí dát oběma funkcím maximum, čekají je náročné roky.

Přes den tak budou řídit svůj kraj či město a po nocích studovat nebo dokonce vymýšlet návrhy nových zákonů.

Takto tvrdý režim s minimem volného času si dobrovolně zvolil třeba hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek z ČSSD.

"Ponechám si obě funkce," reagoval rozladěně na otázku, zda zvažuje vzdát se jednoho z postů.

Situace pro něj není nová, hejtmanského křesla se nevzdal ani po svém zvolení v minulých sněmovních volbách. Vzdor tehdejšímu přání vedení sociální demokracie.

"Jsou to funkce, které by měly být zastávány na plný úvazek. Pokud někdo během dne 16-17 hodin dělá poslance, tak těžko může dělat stejně dobře hejtmana," řekl tehdy předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka.

Přiznal ale, že žádné páky na "vzpurné" poslance strana nemá a neexistují ani v zákoně.

Vyberte si, říká Babiš

Na výběr dal svým hejtmanům nyní i šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Jako první své rozhodnutí oznámila šéfka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová Pokorná.

"Své rozhodnutí jsem učinila po dlouhých debatách s lidmi v mém okolí. Reflektovala jsem také názor vedení hnutí ANO," zdůvodnila.

Stejnou situaci řešila už začátkem letošního roku. I tehdy dala poté, co hnutí ANO vytvořilo ve středních Čechách vládnoucí koalici, přednost hejtmanství před křeslem poslankyně a místopředsedkyně sněmovny.

Na podzim přesto do sněmovny kandidovala znovu. A řada kolegů jí to zazlívá. "Kocourkov," okomentoval její jednání jeden z čerstvě zvolených poslanců ANO, který si nepřál uvést jméno.

Další tři hejtmani za ANO zatím váhají. I sám Babiš ze své nekompromisnosti začíná slevovat. "Výjimku" už přislíbil hejtmanovi Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákovi.

"Dohodli jsme se na tom, že to zkusím a uvidím, jak to dopadne. V případě, že bych to nezvládal, tak bych poslaneckou funkci vzdal," řekl Aktuálně.cz Vondrák.

Babišův ústupek teď můžou žádat i další. Stejně jako Vondrák by si obě funkce rád ponechal i šéf Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Jeho kolegyně, hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, se zatím nerozhodla. Na obou postech ale prý zůstat nechce.

Váhají i primátoři a náměstci

Před obdobným dilematem jako nově zvolení poslanci-hejtmani teď stojí i náměstci a primátoři velkých měst, kteří také získali mandát v dolní komoře.

Většina z těch, které Aktuálně.cz oslovilo, ale hodlá na "dvou židlích" zůstat.

"Máme rozdělaný rozpočet, běží krajské projekty a nerad bych ohrozil stabilitu jabloneckého zastupitelstva. Nedokážu si představit, že bychom teď sháněli adekvátní náhradu, která by do funkce nastoupila na několik měsíců," zdůvodňuje primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl z ODS.

"Když si ořežu své ostatní aktivity, tak bych měl stíhat obojí. Bude to náročné, to je mi jasné," dodává.

Stejně hodlá postupovat i primátor Olomouce Antonín Staněk z ČSSD: "Než by se zorientoval, myslím, že by to byla spíše komedie," řekl Staněk MF Dnes.

Stíhat vedle práce ve sněmovně i původní zaměstnání je odhodlaná i Taťána Malá z ANO, která kromě poslankyně chce dál pracovat i jako náměstkyně jihomoravského hejtmana.

"Zkusím to. Když to nepůjde, budu to řešit. Ale pro kterou funkci bych se případně rozhodla, teď opravdu nevím," řekla na dotaz Aktuálně.cz.

Být plnohodnotným poslancem se naopak rozhodl třeba stranický kolega Malé, končící náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

"Jsem ze zásady proti kumulaci funkcí. Druhá věc je, že mám rozdělané nějaké projekty, které nemohu opustit ze dne na den. Určitě ale počítám s tím, že jakmile bude ustanovena sněmovna a začnou fungovat výbory, budu muset najít nějaké řešení. Určitě nezvládnu dělat obě pozice naplno," prohlásil.

A odevzdat primátorský řetěz města Karviné se po svém zvolení chystá i sociální demokrat Tomáš Hanzel.

Hašek a spol.

Stejné dilema, které teď stojí před čtveřicí poslanců-hejtmanů, řešili i jejich předchůdci. Jen neochotně a po několika měsících dohadování se stranickým vedením se poslaneckého křesla vzdali hejtmani ČSSD Ivan Hašek a Jiří Zimola.

"Právní řád a Ústava České republiky umožňují souběžnou funkci hejtmana a poslance, stejně jako premiéra a poslance či ministra a poslance," bránil se nejprve rozhodnutí Hašek. Nakonec ale podlehl požadavku premiéra Sobotky, stejně jako o něco později i Zimola.

Dlouho odolával i další sociální demokrat Josef Novotný. Ten se po téměř ročním naléhání nakonec rozhodl ponechat si naopak poslanecký mandát a vzdát se křesla karlovarského primátora.