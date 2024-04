Na radnici v Liberci zasahují kriminalisté. Primátor nesmí sdělit proč

Ve dvou budovách liberecké radnice od úterního rána zasahují policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Potvrdil to primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj), který důvod sdělit nesmí.

"Byl jsem seznámen s tím, o co se jedná, ale podepsal jsem mlčenlivost jako statutární zástupce města. Dal jsem i souhlas, aby policie mohla vstoupit do našich informačních systémů," řekl. Podle něj budou kriminalisté prohlížet i několik kanceláří. "Tyto úkony budou probíhat zřejmě celý den," dodal primátor.

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení. "Podávání informací má vyhrazeno Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem," doplnil Ibehej.

Miroslav Mareš z libereckého státní zastupitelství prohlásil, že zatím nelze k případu nic říci. "Nemohu sdělovat v této fázi žádné informace o průběhu trestního řízení."

Navenek nic nenaznačuje, že na magistrátu pátého největšího města v zemi zasahuje policie, před budovami ani nestojí policejní vozy. Dotčena není činnost přepážkových pracovišť. "Běžný provoz funguje bez omezení," uvedla mluvčí radnice Jana Kodymová.

Vedení radnice v úterý dopoledne zrušilo na odpoledne plánovanou novinářskou prohlídku interiéru bazénu, který čeká rekonstrukce za tři čtvrtě miliardy korun. Podle Kodymové to ale se zásahem policie nesouvisí. "Nemám žádnou informaci, že by to souviselo. Důvodem zrušení je nepřítomnost vedení města, prohlídka bude v náhradním termínu," dodala Kodymová.