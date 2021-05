Napjatý závěr Xaverovy show. Jste pokrytec a zbabělec, pustil se do něj Měcháček

Nečekaný závěr měl rozhlasový pořad Xaver a host vysílaný celostátně na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Herec Tomáš Měcháček se v něm opřel do moderátora Luboše "Xavera" Veselého, kterého v napjaté atmosféře relace nazval pokrytcem a zbabělcem.

Veselý se Měcháčka deset minut před koncem pořadu zeptal, co v nejbližší době chystá. Herec odpověděl, že pracuje na vlastním stand-upu, ve kterém se chce zabývat lidským pokrytectvím. "Bude to hodinová show. Nemám rád pokrytectví a zbabělost. Vy třeba jste pokrytec a zbabělec, urážíte novináře a své kolegy v Českém rozhlase, porušujete Kodex Českého rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, kosíte v Radě Českou televizi," spustil ofenzivu Macháček.

Luboš Veselý řečený Xaver Jako moderátor začal pracovat v roce 1996 v Rádiu Brno, odkud přešel v roce 2002 do Frekvence 1, kde působil dlouhých 17 let. Měl tady své pořady Křížový výslech a Pressklub, ve kterých vedl stovky rozhovorů. Tady se také setkával od ledna 2015 pravidelně s prezidentem Milošem Zemanem v pořadu Prezidentský Pressklub. V roce 2017 přešel moderovat do internetové televize XTV. Od června 2019 je možné ho slyšet v talkshow Xaver a host na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Svou přezdívku Xaver získal při příchodu do Frekvence 1. Tehdejší ředitelka programu této stanice Barbora Tachecí tvrdila, že jeho rodné jméno a příjmení Lubomír Veselý tolik nezaujme, a rozhodla se pro označení Xaver. "Proč Xaver? Sám nevím," řekl tento týden Aktuálně.cz.

Veselý se snažil držet uvolněnou atmosféru a zeptal se Měcháčka, zda-li bude na jeho stand-up pozván. Měcháček ale pokračoval v útoku na moderátora a vyslovil např. domněnku o tom, komu ve skutečnosti patří soukromá XTV, ve které moderátor uvádí hned několik pořadů (v poslední době např. spustil pravidelný pořad s bývalým prezidentem Václavem Klausem) a vyjadřuje se kriticky mj. k opozici, Evropské unii nebo poměrům v České televizi.

¨"Já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že XTV platí ruská rozvědka. To je přece strašné. Ti, co zabili dva lidi ve Vrběticích, platí vaši televizi. To je strašné," prohlásil Měcháček bez dalších upřesnění nebo důkazů.

Veselý následně řekl, že se rád ke všemu vyjádří a že je pro diskuzi, ale ne v rámci zábavného pořadu.



Poslechněte si zmíněnou část pořadu v úvodu článku.