Náměstek Pardubické nemocnice odstoupil kvůli případu malého Adámka, léčit bude dál

Náměstek léčebné péče Pardubické nemocnice Roman Michálek odstoupil z funkce kvůli vyšetřování dva roky starého zákroku zdravotníků při krvácení osmiletého chlapce, který má nyní doživotní postižení. Minulý týden jeho postavení mimo službu nemocnici doporučil hejtman Martin Netolický (ČSSD). Michálek v daný den sloužil jako lékař ORL a podle hejtmana je ve střetu zájmů. Některým lékařům zásah hejtmana vadí, uvádí Mladá fronta Dnes (MfD) v příloze pro Pardubický kraj.

Michálek odstoupil sám. "Rozhodl se dočasně opustit pozici náměstka léčebné péče Pardubické nemocnice, a to až do prošetření případu. Lékařem Pardubické nemocnice zůstává," uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Michálek to nechtěl komentovat, ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková zaměstnancům napsala, že věří v jeho brzký návrat.

Kraj je zřizovatelem nemocnice. Krajští politici dosud tvrdili, že nemají žádnou kompetenci vyjadřovat se k odborným otázkám či ke sporným případům, které vyšetřuje policie.

Dokument České televize z cyklu Infiltrace, který díky záznamům kamery divákům minulý týden ukázal zmatky při záchraně krvácejícího chlapce na chodbě ambulance ORL, to změnil. Netolický uvedl, že výzvu k dočasnému odchodu Michálka z funkce předem konzultoval s vedením nemocnice. Za svým rozhodnutím si stojí. "Řekl jsem, že není dobré, aby lékař, který byl v tom daném momentě sloužícím na pohotovosti, byl zároveň člověkem, který zodpovídá za prošetřování mimořádných událostí v nemocnici," uvedl Netolický.

"Odstoupení Romana Michálka nás mrzí, protože je ve své funkci velice kompetentní, ale jeho rozhodnutí respektujeme. Nemyslíme si, že u něj dochází ke střetu zájmů, protože už od začátku avizoval, že se na řešení tohoto případu nebude podílet. Nelíbí se nám politické vměšování do této kauzy," řekl předseda Lékařského odborového klubu v Pardubicích Martin Slavík. Lékaři podle něj cítí s rodinou chlapce, ale vadí jim, jak je veřejnost informovaná. "Medializace je nešťastná a v tuto chvíli jednostranná, tendenční a dle našich informací ne zcela pravdivá," uvedl Slavík.

