Najít zdroj kyanidu v Bečvě je otázka hodin, tvrdí Brabec. Uhynuly desítky tun ryb

Najít zdroj ekologické katastrofy na Bečvě bude podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zřejmě otázkou hodin. Doufá, že viník bude exemplárně potrestán. Desítky tun ryb v Bečvě otrávily kyanidy. Kontaminační mrak se v řece objevil v neděli.

Do čtvrtka rybáři z řeky Bečvy odvezli do kafilerií 32 tun otrávených ryb. | Foto: ČTK

"Ekologické katastrofě, kterou otrava kyanidy v řece Bečvě bezpochyby je, se velmi intenzivně věnuje Česká inspekce životního prostředí, se kterou jsem v každodenním kontaktu. Ve spolupráci s Policií ČR nyní pátráme po původci znečištění. Věřím, že kriminalisté viníka během krátké doby odhalí a ten bude exemplárně potrestán," napsal ministr.

V podobných situacích je klíčové zjistit, jaká látka znečištění způsobila. To se v případě Bečvy podařilo až včera. Pracovalo na tom souběžně několik různých laboratoří po celé ČR. Teď, když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin. — Richard Brabec (@RibraRichard) September 25, 2020

V podobných situacích je podle něho klíčové zjistit, jaká látka znečištění způsobila. "To se v případě Bečvy podařilo odborníkům až včera (ve čtvrtek). Pracovalo na tom souběžně několik různých laboratoří po celé ČR. Teď, když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin," uvedl Brabec.

Kontaminační mrak začal v řece zabíjet v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova, v úseku o délce 38 kilometrů. Do čtvrtka rybáři odvezli do kafilerií 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se podle Povodí Moravy již podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad.

Opoziční občanští demokraté chtějí ekologickou katastrofu na Bečvě probrat v Poslanecké sněmovně. Navrhnou proto během řádné schůze poslanců příští týden zařadit mimořádný bod jednání. "Ze všech stran zatím slyšíme jen ujišťování o tom, že nikdo nic neporušil a není to ničí vina. Celá věc ale musí být důkladně prošetřena, nikoliv zametena pod koberec," uvedl poslanec ODS Stanislav Blaha.

"Mám absolutní důvěru v Českou inspekci životního prostředí a Policii ČR," reagoval ministr Brabec.

Všem, kteří už mají jasno v tom, kdo způsobil katastrofu na Bečvě: Mám absolutní důvěru v ČIŽP a @PolicieCZ, které celou věc vyšetřují. Nechme tyto orgány pracovat a netahejme do této katastrofy politiku. Nyní je hlavně na policii, aby původce znečištění dopátrala. — Richard Brabec (@RibraRichard) September 25, 2020

Největší ekologická havárie na Moravě za poslední roky

Blízký Hranický kras a tamní minerální vody podle odborníků havárie patrně nezasáhla. Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. Účinkují tak, že zablokují buněčné dýchání. Smrtelná dávka kyanidu je podle České inspekce životního prostředí 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok. Inspekce nicméně k rozborům ani množství látky dosud nic bližšího neuvedla, mohlo by to podle ní mařit vyšetřování.

Na případu pracují vsetínští policisté. Zatím ho šetří pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. To se může změnit, pokud se prokáže úmyslný čin. S policií spolupracuje při hledání původce znečištění i Povodí Moravy. Padlo i několik trestních oznámení.