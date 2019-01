Na Vysočině chumelí, silnice mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem je neprůjezdná

před 21 minutami

Na Vysočině chumelí, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnici I/34 mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem u obce Skála blokuje kamion, je neprůjezdná. "Chumelí, čím víc chumelí, tím méně je vidět. Máme na I/34 u obce Skála kamion, je to neprůjezdné, čeká na vyproštění," řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Roman Hubený. Silničáři nasadili přes 110 sypačů a 60 traktorů. Teplota je kolem nuly, na silnicích prvních tříd je rozbředlý sníh, na vozovkách druhých a třetích tříd je ujetý sníh. Na Vysočině bude v sobotu podle meteorologů převážně zataženo, občas sněžení nebo déšť se sněhem. Nejvyšší odpolední teploty budou od nuly do plus tří stupňů.