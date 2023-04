Na velikonoční víkend se v Česku mírně oteplí, bude však zataženo s přeháňkami

Na prodloužený velikonoční víkend se v Česku mírně oteplí. V pondělí by měly nejvyšší teploty vystoupat až na třináct stupňů Celsia. Od pátku do neděle ale bude zataženo s občasným deštěm či přeháňkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve čtvrtek bude obloha převážně slunečná, odpoledne a večer se však začne od východu zatahovat. Na severovýchodě může ojediněle i sněžit, v nižších polohách není vyloučen déšť se sněhem. Nejvyšší teploty nepřekročí deset stupňů Celsia. V noci na pátek bude znovu mrznout. V nižších polohách může mráz poškodit kvetoucí ovocné stromy. Přes den se ale teploty opět dostanou k deseti stupňům, na severovýchodě však maximálně na čtyři stupně Celsia. Bude oblačno až zataženo, zejména na východě se vyskytne občasný déšť. Sobota bude také zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami, ve vyšších polohách mohou být srážky sněhové. Sobota by měla být také o něco chladnější s nejvyššími teplotami okolo osmi stupňů. V neděli už se maxima dostanou přes deset stupňů, stále bude místy pršet. Velikonoční pondělí bude oblačné až polojasné, místy se ale opět mohou objevit přeháňky. V noci stále může na některých místech při déletrvající zmenšené oblačnosti mrznout, denní maxima se už dostanou až na 13 stupňů. Od úterý by pak mohly být nejvyšší teploty i okolo 15 stupňů. V Libereckém kraji padla v noci čtyři teplotní minima. Na Jizerce v Jizerských horách teplota k ránu klesla dokonce pod minus 15 stupňů Celsia. V sousedním Ústeckém kraji zaznamenali meteorologové nové rekordy na dvou místech, informovala Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Ehertové bylo obecně více chladněji k ránu na severu Čech v Libereckém kraji, kde bylo víc jasno. Minima na měřicích stanicích byla od minus tří stupňů do minus 6,5 stupně, na horách kolem minus 12. Noc na pátek by už tak mrazivá neměla být. "Teploty pod bod mrazu půjdou, ale i na horách by mělo být do minus pěti stupňů. V noci by měla přijít oblačnost," dodala.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!