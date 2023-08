Na podzim bude penicilinu dostatek, tvrdí Válek. Do září má přijít 130 tisíc balení

Penicilinových antibiotik bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) na podzim dostatek. Výrobci podle něj přislíbili dodat do konce září 130 tisíc balení tabletových antibiotik, dalších 170 tisíc balení dodají do půlky listopadu. Je to víc než loňská spotřeba, v září bylo předepsáno 45 tisíc balení tablet a 14 tisíc balení sirupů, uvedl.

Lékaři a lékárníci zejména na sociálních sítích v posledních týdnech upozorňují, že v lékárnách penicilin není dostupný. Musí tak zbytečně předepisovat širokospektrální antibiotika. Související Fiala: Situace s léky je složitá v celé Evropě, resort zdravotnictví musí komunikovat Na podzim bude podle Válka léků dost. "S výrobci a distributory se podařilo vyjednat , že spotřeba bude během následující sezony plně pokryta. Je to více než dostatečná rezerva i pro případ vyšší spotřeby," řekl Válek. Pro systémové řešení je podle něj třeba přijetí novely zákona o léčivech, která dává výrobcům povinnost držet zásobu. Tu v současné době projednává Sněmovna. Podle přednosty Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Motol Milana Trojánka je problém s penicilinem celosvětový. "Máme velmi limitované výrobní kapacity celosvětově," uvedl. Penicilin je podle něj vhodný zejména proto, že má úzké spektrum použití. Lékaři ho předepisují na streptokokové infekce. "Poměrně málo ovlivňuje mikroflóru a je ekologický," dodal. U úzkospektrálních antibiotik je podle odborníků ve srovnání se širokospektrálními léky menší riziko vzniku bakterií odolných vůči antibiotikům. Minulý týden na jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že očekává, že bude Válek situaci řešit a vysvětlovat veřejnosti. Ministr v úterý uvedl, že tiskové konference plánuje mít spolu s odborníky každý týden. Každý čtvrtek se podle něj schází pracovní skupina pod vedením jeho náměstka Jakuba Dvořáčka.

