Na Písecku našli skoro 800 zachovalých stříbrných mincí z doby Přemysla Otakara II.

Archeologové objevili na poli u Sepekova na Písecku poklad stříbrných mincí ze 13. století, z doby krále Přemysla Otakara II. Je to 700 až 800 mincí, dobře zachovaných. Pravděpodobně je vlastnil šlechtic nebo církevní hodnostář. Je to jeden z největších nálezů svého druhu v Česku. Informovali o tom archeologové Prácheňského muzea v Písku Tomáš Hiltcher a Jaroslav Jiřík.

Práce na nalezišti skončí v úterý, kdy archeologové většinu mincí vyzvednou. "Jednalo se o šťastnou náhodu, nálezce našel několik mincí. Získali jsme stovky mincí, finální počet neznáme, jsme mezi 700 a 800. Jsou to stříbrné brakteáty z druhé poloviny 13. století z ražby Přemysla Otakara II.," řekl Hiltcher.

Průzkum, na který upozornila Česká televize, dokončují pomocí bagru, který odstraňuje vrstvy po deseti centimetrech v místech, kde mince byly. Archeologové tak chtějí získat co nejvíc mincí, aby měli soubor ucelený.

Všechny mince jsou jednoho typu. Archeologové se domnívají, že by to mohl být obnos peněz, který šel přímo z mincovny a vůbec se nedostal do oběhu. "Jsou to poměrně větší, ale hodně tenké mince ze skoro čistého stříbra. Je tam hlava panovníka a ryby v kruhu kolem. Ražba je jednostranná," řekl Hiltcher.

Historická hodnota pokladu je podle něj veliká. Hiltcher míní, že mince nevlastnil sedlák. "Spíše to odkazuje na elity, šlechtu nebo církev," uvedl. Finanční hodnotu nedokázal odhadnout. Ceny u těchto případů vycházejí od aukčních síní a ve chvílích, kdy je mincí hodně, hodnota rapidně klesá, dodal.

Mince je potřeba chemicky konzervovat. Jsou v dobrém stavu, většinou jen mechanicky poškozené orbou. Poklad představí muzeum na krátkodobých výstavách, potom uloží do depozitáře, než najde vhodné místo pro stálou expozici.

"Je to čtvrtý nález středověkého depotu mincí, který se k nám za posledních pět let dostal, což je úžasná věc. Svědčí o tom, že lidé jsou stále poctiví a nenechají si ty věci pro sebe. Nejzajímavější byl nález denárů z 11. století v nádobě, zhruba tři roky zpátky," řekl Hiltcher.

Šlo o středověký poklad 1341 mincí, který na jaře 2017 našla žena v obci Řeteč na Písecku. Stříbrné denáry Břetislava I. a Spytihněva II. z 11. století vážily 1330 gramů. Ve stejném roce se v Kučeři na Písecku v areálu soukromého zemědělce našel ještě soubor více než 1000 mincí z 15. století.

Zřizovatelem Prácheňského muzea je Jihočeský kraj, letošní provozní příspěvek je 25,9 milionu korun. Loni navštívilo muzeum téměř 33 tisíc lidí.