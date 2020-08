Archeologové našli při stavbě železniční trati na Táborsku hroby z doby železné

Archeologové objevili v místech stavby železničního koridoru u Doubí na Táborsku pozůstatky žárových hrobů a pohřebních mohyl. Jde o nálezy ze starší doby železné z let od šestého do pátého století před naším letopočtem.

"Archeologické situace byly značně poničeny orbou, svrchní části žárových hrobů jsou porušeny a mohylové náspy zcela rozneseny, zachovaly se pouze základy kamenných věnců a torza středových pohřebních komor," uvedl archeolog táborského husitského muzea Jiří Bumerl.

Dodal, že při pohřebních obřadech v období starší doby železné se mrtvá těla často pálila i s jinými předměty. Šlo například o milodary. "Pohřební obřady mohly zahrnovat i případně cílené rozbíjení předmětů, které jsou tímto posílány do světa mrtvých," řekl.

V souvislosti s dopravními stavbami na jihu Čech archeologové v minulosti objevili více nálezů. Například před třemi lety při průzkumu lokality u Plavu na Českobudějovicku, kudy povede trasa dálnice D3, našli tři mohyly z doby bronzové. Rovněž při stavbě dálnice D3 nalezli zase u Ševětína na Českobudějovicku desítku sídlišť z mladší doby kamenné, mladší i starší doby bronzové, dále osady Germánů a Slovanů.

Železniční koridor, pod jehož plánovanou trasou v Doubí na Táborsku archeologové nalezli pohřebiště, má výrazně zkrátit cestu vlakem z Českých Budějovic do Prahy. Nyní trvá více než dvě hodiny, po dokončení trasy to bude 90 minut. Vlaky na trati budou dosahovat rychlosti až 200 kilometrů v hodině. Celý koridor by měl být hotov v roce 2025.