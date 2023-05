Na Pálavě výrazně ubylo zplaněného borytu, na Děvíně jej vytrhávali dobrovolníci

Zplanělého borytu lékařského na svazích Děvína na Pálavě ubývá, i letos jej vytrhávali dobrovolníci. Akci opakují v posledních letech vždy na jaře. Zasažená plocha je stále asi 20 hektarů, ale hustota rostlin je podle nich výrazně nižší. V tiskové zprávě o tom za pořadatele akce informoval Pavel Pechoušek. Rostlina podle ekologů Pálavě výrazně škodí, protože vytlačuje cennou stepní flóru.

Boryt se používal při barvení tkanin, získávalo se z něj modré barvivo, takzvané nepravé indigo. Na Pálavě ale zplaněl a začal se nekontrolovaně šířit, především na jihovýchodně orientovaných bezlesých strmých svazích Děvína. Vytlačuje tam například šalvěj etiopskou, pálavský klenot kosatec písečný nebo ozdobné kontinentální trávy kavyly. Na plochách s dominancí borytu neroste ze vzácných a ohrožených druhů téměř nic.

"Po loňském suchém jaru, kdy bylo borytu velmi málo, letošní chladné a vlhké počasí způsobilo jeho nárůst. Nicméně je ho mnohem méně než například v roce 2020 či 2021, kdy jsme s projektem LIFE SouthMoravia na Děvíně začínali," uvedla Ivana Mariánková, vedoucí projektu LIFE SouthMoravia, který si dal likvidaci borytu za jeden z úkolů. Borytobraní jako akce začalo už dříve, poprvé se konalo v roce 2016.

Ještě zhruba před osmi lety tak byly na Děvíně už z dálky viditelné velké žluté plochy rozkvetlého borytu. "Nyní se jedná spíše o jednotlivá ohniska - trsy, případně jednotlivé rostliny," doplnil Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle ekologů jde určitě o důsledek systematického čištění zasažené plochy. Právě vytrhávání rostliny je podle ekologů nejlepší způsob, jak se jí zbavit. Boryt je ale rostlinou produkující velké množství semen, která si navíc udržují klíčivost po několik let, proto je potřeba tento zásah provádět opakovaně a každoročně. V odborné literatuře se uvádí až osm po sobě jdoucích sezon. Mariánková předpokládá, že boryt na Děvíně by mohl být potlačený na zanedbatelnou míru do konce projektu v roce 2025.